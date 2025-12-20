Искате да знаете дали някой ви слуша? Бройте колко пъти мига

Мигането е от съществено значение за поддържането на здравето на очите и обикновено мигаме няколко пъти в минута, без да се замисляме много за това, макар че може да сте по-съзнателни за собственото си мигане след резултатите от ново проучване за връзката му с когнитивната натовареност. Изследователи в Канада са установили, че съществува тенденция да мигаме по-рядко, когато слушаме някого да говори, особено когато има фонов шум.

"Искахме да разберем дали мигането се влияе от фактори на околната среда и как това се отнася към изпълнителната функция", казва Пенелопе Купал, изследовател по психология в Университета Конкордия в Монреал. "Например, има ли стратегическо време за мигането на човек, за да не пропусне казаното?" За да разбере това, екипът на проучването провежда два експеримента с общо 49 участници, като проследява броя на миганията, регистрирани докато доброволците слушат изречения, прочетени на глас.

Две ключови променливи са коригирани в експериментите: осветлението и фоновият шум, което затруднява или улеснява чуването. При всички участници честотата на мигане намалява забележимо и последователно, докато изреченията се четат на глас, в сравнение с преди и след това. Когато фоновият шум е по-силен, честотата на мигане намалява още повече, пише "Science Alert".

Няма значителни промени в честотата на мигане при различни условия на осветление, което предполага, че мигането се влияе по-скоро от когнитивното усилие за разбиране на речта, отколкото от напрежението на зрението.

Въпреки че средната честота на мигане варира между отделните индивиди, тенденцията към намаляване на броя на миганията в минута е еднаква за цялата група. В съответствие с резултатите от предишни проучвания, това предполага, че мигаме по-рядко, когато мозъкът ни работи по-усилено, за да осмисли звуците. "Ние не мигаме просто на случаен принцип", казва Купал. "Всъщност, ние мигаме систематично по-рядко, когато ни се представя важна информация."

Защо мигането и мисленето са свързани

Изследователите не са проучвали защо мисленето и мигането са свързани, но имат някои идеи. Например, мозъкът може да забави честотата на мигане, за да има по-малко прекъсвания на визуалната информация, идваща от очите ни. "Нашето проучване показва, че мигането е свързано със загуба на информация, както визуална, така и слухова", казва психологическият изследовател и акустичен инженер Микаел Дерош от университета "Конкордия".

"Вероятно това е причината да потискаме мигането, когато получаваме важна информация". Има и проучвания, които предполагат, че мигането действа като своеобразна ментална пауза за мозъка, докато той обработва писмени изречения или реагира на емоционални сигнали. По-рядкото мигане може да е признак, че мозъкът е концентриран.

"Възможно е подобен регулаторен механизъм да действа и в слуховата система, като адаптира наблюдаваните в зрението принципи, за да подпомогне слуховата обработка чрез оптимизиране на времето за мигане, за да се намалят смущенията в слуховото внимание", пишат изследователите в статията си, цитирани от "Science Alert".

Гледайки напред, екипът предполага, че моделите на мигане един ден могат да бъдат използвани като друг начин за оценка на когнитивната натовареност и когнитивната обработка, за да се разбере кога мозъкът е по-зает и може би да се открият признаци на когнитивни проблеми – подобно на речта и слуха. Въпреки това, учените ще трябва да съберат много повече данни, за да видят дали тези връзки са валидни.

"За да бъдем напълно убедителни", казва Дерош, "трябва да начертаем точното време и модел на загубата на визуална и слухова информация по време на мигане. Това е логичната следваща стъпка."

Изследването е публикувано в "Trends in Hearing".