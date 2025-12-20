21 декември: Почитаме голяма светица, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 21 декември, църквата почита голяма светица. На този дене е не само Неделя пред Рождество Христово, но и празника, посветен на паметта на Св. мчца Юлиания и пострадалите с нея 500 мъже и 130 жени в Никомидия. Имен ден празнуват всички с имената Юлия, Юлиян, Юлияна.

Житие на Св. мчца Юлиания

Според преданието, тя е била римска християнка, живяла през трети век. Тя е дъщеря на известния римски сенатор Александър, който е бил виден езичник. Юлиана решила да се присъедини към християнската общност и открито заявила вярата си, което довело до ареста ѝ. Баща ѝ се опитал да я убеди да се върне към езичеството, но Юлиана останала вярна на вярата си.

Тя била осъдена и принудена да се омъжи за езичник, но отказала и избрала да бъде измъчвана. Светицата е измъчвана дълго и жестоко, но след всяко изпитание получава изцеление и обновена сила от Бога. Мъченията били извършени пред голяма тълпа, от която 500 мъже и 130 жени, свидетели на непоколебимостта и смелостта на светата дева и чудотворното изцеление на раните ѝ, изповядали Христос. Те били обезглавени и кръстени в собствената си кръв. Екзекуцията на света мъченица Юлиана се състояла през 304 г.

Традиции, обичаи и забрани на 21 декември

Съществува народно поверие, че на този ден е строго забранено да се разказват тайните на други хора, тъй като това може да доведе до проблеми със зрението или слуха.

Също така, на 21 декември не можете да вдигате от земята неща, които сте намерили навън.

Смята се, че на този ден не бива да се подстригвате, за да не повредите косата си и да не навредите на здравето си.

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден: ако зората е червена, ще започне снежна буря; какво е времето на този ден, такова ще бъде и през септември; ако падне много сняг - ще има голяма реколта;

Нашите предци вярвали, че ако на този ден завържем червен конец на ръката си, можем да се предпазим от нечисти и зли сили.

На 21 декември не трябва да се псува, да се проклина, да се нарушават правилата на поста, да се отказва помощ, да се тъче, да се преде, да се използват остри предмети в работата, нито да се проявява алчност.

Рождественският пост продължава, а е известно, че от 18 до 24 декември е най-строгата седмица, затова е важно да се въздържаме от алкохол, храна и забавления.

