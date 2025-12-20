Спорт:

Падна треньорска глава в Първа лига - знаково име за ЦСКА остана без работа

20 декември 2025, 20:20 часа 375 прочитания 0 коментара
Падна треньорска глава в Първа лига - знаково име за ЦСКА остана без работа

Едно от успешните имена в историята на ЦСКА - Анатоли Нанков, остава без работата си като старши треньор на Монтана заради незадоволителни резултати, съобщава Sportal.bg. Специалистът, който през 2008-ма в тандем със Стойчо Младенов направиха ЦСКА шампион на България, не успя да стабилизира представянето на Монтана в елита и и избяга от поставените пред отбора цели.

Монтана се раздели с Анатоли Нанков 

Анатоли Нанков си тръгва заедно с двамата му помощници Илиян Памуков и Светлан Кондев. И тримата ще разтрогнат договорите си по взаимно съгласие. От щаба на Нанков ще остане единствения треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. Освен треньорски рокади, в Монтана готвят и промени в състава, като няколко футболисти ще разтрогнат договорите си.

Още: "Схемите на Бойко Борисов доведоха до изкуствения и незаконен фалит на ЦСКА"

Анатоли Нанков

Не е ясно кой ще бъде новият наставник на Монтана

Все още не е ясно кой ще наследи Нанков на поста. Монтана е на 14-то място с 15 точки на полусезона, като е в зоната на изпадащите.

Иначе в периода 2007 - 2022 г. Нанков на няколко пъти е бил помощник треньор в ЦСКА. Като футболист той е двукратен шампион на България с "червените", както и два пъти печели Купата на страната. Преди да подпише с Монтана, Нанков работи в египетския Дайрут, а у нас бе начело на Струмска слава и Марек.

Още: От футболист на ЦСКА до съдия на Вечното дерби: Токата, който игра в 249 мача и свири в 93 мача в А група

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Монтана Анатоли Нанков Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес