Стихотворение на деня, 21 декември, от Блага Димитрова

"Всичко"Имаш младост и хубост.Цялата си една усмивка.Даже дърветата те харесвати те прегръщат със сенките си.Рамото ти изгрявакато новолуние.После – като пълнолуние.И догде се озърнеш –нямаш младост и хубост.Какво ти остава? Имаш любим и нежност.Цялата си една тръпка.Стъпваш по звездния сводс тънки, звънливи токчета.И под стъпките ти угасватедна по една звездитекато сгазени фасове.Докато тупнеш на земята.Нямаш любим и нежност.Какво ти остава? Имаш талант и воля.Цялата си една факла.Нощем безсънно светиш,търсиш в тъмната пустошнещо такова, коетоникога, никъде, никой…Тъкмо да го откриеш,факлата гасне и пушии се превръща в главня.Нямаш талант и воля.Какво ти остава? Имаш дете и радост.Цялата си една грижа.Водиш бъдещето за ръчица,учиш го да бъде послушнои да не тича много напред,за да бъде по-дълго твое.Докато ти го грабне от ръкатаболест, война или любов,или безкрайният път…Нямаш дете и радост.Какво ти остава? Всичко да имаш, нищо да нямаш.Цялата да си една шепа.Всичко да даваш, нищо да вземаш.Да се загърнеш зиморничавов самота като в излинял шал,майка си да повториш на прага,всичко да спомняш,всичко да посрещнеш,всичко да изпратиш. Всичко.Това ти остава.Блага Димитрова