Най-важните новини за деня: 20 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 декември 2025 г.

Политика

ПОДКУПИ И ЗАПЛАХИ В НОВИ СКАНДАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ: ПРЕДЛАГАТ ДО 15 000 ЛВ. НА ИНФЛУЕНСЪРИ, ЗА ДА МЪЛЧАТ

Комуникационната война се разгаря. Много инфлуенсъри са получили идентични предложения за високо заплащане срещу мълчание по темата с протестите. И даже по-високо, ако "говорят за положителни неща, които са се случвали през годината". Това написа комуникационният експерт Любомир Аламанов.

"МАГАЗИН ЗА ХОРАТА" РАЗШИРЯВА ПОКРИТИЕТО СИ: ЕТО КОГА ОФИЦИАЛНО СТАВА ДЪРЖАВЕН МАГАЗИН

„Магазин за хората“ все още не е магазин. Идеята е да имаме основен базов асортимент на много добри цени. След това ще има разширяване на точките за продажба, докато се стигне до национално представителство. През 2026 година трябва да имаме национално покритие на „Магазин за хората“. Това заяви изпълнителният директор на „Магазин за хората“ Николай Петров пред bTV.

НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА ОЧЕРТА ЧЕРВЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПОДКРЕПА НА НОВ КАБИНЕТ

Бившият председател на 51-ото Народно събрание и народен представител от БСП-Обединена левица Наталия Киселова коментира в студиото на Нова телевизия актуалните политически процеси в страната и условията на левицата за участие в бъдещо управление. Относно споровете за кабинет 222А, ползван от Делян Пеевски, Киселова беше категорична, че това не е нейно решение. Тя обясни, че разпределението е резултат от споразумение между трите групи, променили Конституцията преди две години - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и тогавашното ДПС.

ГОТОВА ЛИ Е СОФИЯ ЗА ЕВРОТО И ЩЕ СКОЧИ ЛИ ЦЕНАТА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ: ОТГОВОРЪТ ОТ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт. Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук. Столичната община прие пакет от изменения в общински наредби във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., посочва той.

СЛУЧАЯТ С КАМЕРИТЕ В УЧИЛИЩНИ ТОАЛЕТНИ РАЗПАЛИ НОВ СБЛЪСЪК МЕЖДУ ПП-ДБ И ПЕЕВСКИ

Случаят със задържания и след това пуснат под гаранция срещу 5000 лв. бивш директор на 138-мо средно училище "Проф. Васил Златарски" в София Александър Евтимов, поставил скрити камери в тоалетните на училището, разпали нов сблъсък на политическата сцена. Той е с главни герои "Продължаваме промяната" и "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Последният обвини ПП-ДБ, че Евтимов е назначен в мандата на "сглобката" при премиера Николай Денков и кмета на София Васил Терзиев.

БОЙ И НЕОПРАВДАНИ ОТСЪСТВИЯ, НО ПРИБИРАТ МИНИМУМ ПО 8000 ЛВ.: ДЕПУТАТИТЕ ПРЕЗ 2025 Г.

В последните години доверието в българския парламент е традиционно ниско. Настоящото Народно събрание започна работа при обществено одобрение от едва 8% в края на миналата година. Трайната тенденция на недоверие се дължи на редица фактори, някои от които свързани с работата на парламента – дълго проточил се избор на негов председател, забавен старт на същинската работа, късно формиране на постоянните комисии, поредица от дискусионни заседания и решения. Натрупват се и политически причини, включващи липсата на диалог и сътрудничество, корупционни скандали, спорно качество на дебатите и експертизата в различни области.

Общество

100% ЗЛОНАМЕРЕНО ДЕЙСТВИЕ: ЕКСПЕРТ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ ЗА КАМЕРИТЕ В 138-МО УЧИЛИЩЕ

Случаят с директора на 138-о училище в София Александър Евтимов, който е поставил скрити камери в тоалетните на учебното заведение, продължава да предизвиква остри реакции. Въпреки откритите в дома му флашки със записи, съдът освободи Евтимов срещу гаранция от 5000 лева с мотив, че към момента няма данни за създаване на порнографско съдържание. Прокуратурата обаче обяви, че ще протестира решението.

Туристът, паднал под връх Вихрен, е загинал

Туристът, паднал в пропаст под връх Вихрен в Пирин на 20 декември, е загинал. Това потвърдиха от Планинската спасителна служба (ПСС) - отряд Банско, цитирани от БТА. Мъжът е паднал от Джамджиевите скали, допълниха от местната спасителна служба. Тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица". Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил, че туристът се е подхлъзнал именно от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха пред БНТ от ПСС.

Войната в Украйна

Снимка: president.gov.ua

НАДЯВАЙТЕ СЕ НА МИР, ГОТВЕТЕ СЕ ЗА ВОЙНА: В УКРАЙНА Е ТАКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предвидената за 19-20 декември нова среща във Флорида на украинската и американската делегация в рамките на процеса за мир в Украйна, в която участват и европейски представители, приключи. Това обяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров в канала си в Телеграм малко след 3:00 часа тази сутрин българско време. Умеров накратко каза: "Информирахме президента на Украйна за резултатите от нея. С американските ни партньори се споразумяхме за по-нататъшни стъпки и продължаване на съвместната работа в близко бъдеще".

ЗАЩО ЕВРОПА ПОДГОТВЯ ГРАЖДАНИТЕ СИ ЗА ВОЙНА?

Тъжно е, но точно преди Коледа в Европа хората вече не говорят за мир, а за война. Вместо класическата празнична реторика за помирение и успокояване на напрежението, гражданите биват сплашвани и буквално подготвяни за възможността за голям въоръжен конфликт на континента. В статията си „След поколения мир Европа казва на гражданите си да се подготвят за война“ вестникът „Уолстрийт Джърнъл“ описва как почти не минава седмица без някое драматично обръщение от европейски политици или военни лидери, които предупреждават, че трябва да се „подготвят за война“ с Русия. Германският канцлер сравнява Путин с Хитлер, генералният секретар на НАТО казва, че конфликтът е неизбежен, британските и френските генерали твърдят, че обществеността трябва да е готова да „жертва собствените си деца“. За континент, който изгради следвоенната си легитимност върху факта, че голямата катастрофа на ХХ век най-накрая е зад гърба му, самият факт, че подобен език се нормализира, изглежда опустошителен.

БУДАНОВ: НЕ СМЕ БОГОВЕ, НО ЗНАЕМ КАК ДА ПРАВИМ ЧУДЕСА. ПРЕЗ 2026 Г. УКРАЙНА ЩЕ РАЗЧИТА САМО НА СЕБЕ СИ

Русия иска да реализира имперските си амбиции и ще го направи като нахлуе в Европа. Това е заложено дълбоко в руския мироглед. Дължи се на дълбоките исторически и психологически травми на руснаците, това е начинът, по който те виждат света. От тяхна гледна точка всичко това е абсолютно правилно. За да се развива една империя - а те се възприемат като империя - винаги трябва да се местиш нанякъде, за да разширяваш територията и влиянието си.

ПОВРАТЕН МОМЕНТ: "САЩ ВЕЧЕ НЕ СА НА СТРАНАТА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ"

Публикуваната от САЩ нова си стратегия за сигурност отправят упреци към Европа, но едновременно с това почти не споменават Русия, която продължава да води агресивна война срещу европейска държава. Първоначално реакциите в Европа бяха по-скоро сдържани. Междувременно обаче все повече политици изразяват ясно своето мнение. Норберт Рьотген от Християндемократическия съюз на Германия (ХДС) заяви, че новото външнополитическо позициониране на САЩ е „втори повратен момент“, пише "Дойче веле".

Времето за утре

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 21 ДЕКЕМВРИ 2025 Г. (НЕДЕЛЯ)

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще е около и малко по-високо от средната стойност за месеца. През нощта над повечето райони ще бъде облачно и на много места ще има намалена видимост и мъгла. В източните части от страната ще е с превалявания от слаб дъжд. Ще бъде почти тихо, по черноморското крайбрежие със слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 1° и 4°, за София – около 0°.