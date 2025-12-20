90% от хората, които вдигат тежести, допускат тази грешка

Когато си поставим за цел да постигнем нещо, обикновено се опитваме да направим всичко възможно. Въпреки това, понякога е възможно да допуснем определени грешки, особено ако започваме да се занимаваме с даден спорт или физическа дисциплина. Такъв е случаят, например, с една от най-популярните спортни тенденции на нашето време: фитнес залата. Много хора ходят на фитнес с идеята да натрупат мускулна маса и не успяват, въпреки че следват установен план. Това обикновено се случва, защото правят редица грешки, за които не са наясно.

Какви грешки бихте могли да правите?

Снимка: iStock

Професионалните треньори посочват, че натрупването на мускулна маса зависи от много фактори, които, когато се съберат, водят до желаната цел. Въпреки това, има една ключова грешка, която може да ви пречи да постигнете по-висок процент мускулна маса.

Основната грешка е липсата на интензивност. Това има няколко аспекта, но се състои във факта, че хората не са заинтересовани да "страдат" по време на тренировка. Понякога това се дължи на страх от дискомфорт и затова спират, преди мускулът да започне да гори или да боли от усилието. Това кара човек да вярва, че тези чувства и усещания вече са провал, когато точно в този момент трябва да продължи, защото това е точката, в която се стимулира растежът.

Снимка: iStock

Този страх може да доведе и до използването на неподходящи тежести. Кратките серии или леките тежести не представляват предизвикателство за мускулите и не ги принуждават да се развиват и растат. Понякога това се дължи на факта, че не знаем къде е границата ни, но има само един начин да разберем: да продължим до отказ.

Въпреки че това обикновено е основната грешка, често се добавят и други, като липса на структуриран тренировъчен план, голяма липса на почивка или проблеми с диетата и храненето, обсебване от теглото или трениране до изчерпване.

Как да натрупате мускули

Снимка: iStock

За да натрупате мускули, експертите препоръчват тренировка до отказ. Това означава, че последните повторения са много трудни и чувствате, че едва можете да направите още едно. Използвайте го разумно, не го правете във всяка серия и оставете го за последната.

Освен това е препоръчително да увеличавате постепенно тежестта, повторенията и да намалявате почивката. Важно е също така храненето и почивката да са приоритет в живота ви. Уверете се, че спите достатъчно и ядете това, от което се нуждаете, за да се възстановите и да растете на мускулно ниво, пише "Marca".