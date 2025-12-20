Два червени картона спряха Тотнъм в свирепо дерби с Ливърпул, което взриви Висшата лига!

Шампионът на Англия Ливърпул постигна изключително трудна победа срещу деветима от Тотнъм с 2:1 като гост в свирепо дерби в Лондон от 17-ия кръг на Висшата лига. "Червените" трябваше да страдат за победата си, въпреки че играха с човек повече още от 33-ата минута. Александър Исак и Юго Екитике отбелязаха головете за мърсисайдци, а Ришарлисон върна надеждите на "шпорите", като в края и Ромеро бе изгонен, но домакините можеха да изравнят дори и с двама по-малко. Най-кошмарната новина от мача обаче бе контузия на Александър Исак в коляното, която изглежда като много сериозна.

Ливърпул победи Тотнъм в експлозивно дерби с много нерви и спорове

Ливърпул започна по-активно срещата, но постепенно Тотнъм изравни играта. И двата тима създадоха напрежение пред противниковите врати, но без чисти положения за гол. В 31-вата минута Тотнъм остана с човек по-малко на терена. Шави Симонс направи необмислено нарушение отзад, при което настъпа сънародника си Върджил ван Дайк високо по прасеца, а след намесата на ВАР бе преценено, че нарушението е опасно и трябва да бъде санкционирано с червен картон.

Александър Исак влезе от пейката и вкара, но получи ужасяваща контузия

В следващите 20 минути Ливърпул опита да упражни натиск и създаде няколко опасни атаки чрез дейния Флориан Вирц, а Тотнъм пък опита да отговори с контраатаки. Иначе цялостно през първата част направи впечатление, че "червените" бяха изключително предпазливи в защита, прибирайки се с всички възможни футболисти зад линията на топката при почти всяка атака на съперника, като се виждаше, че това са тактически указания към играчите.

На почивката Арне Слот включи Александър Исак на мястото на Конър Брадли. Смяната даде резултат в 57-ата минута, когато Ромеро допусна груба грешка при изнасянето на топката, а Ливърпул организира бърза контраатака, при която Вирц изведе Исак, а той успя да вкара. При гола обаче Мики ван де Вен скочи на шпагат в краката на Исак, а шведският нападател усука коляното си и остана да лежи на тревата, а след това бе принудително сменен от Жереми Фримпонг.

Юго Екитике удвои за "червените" при много спорен гол

В 64-ата минута Коло Муани се отскубна мощно от защитата на Ливърпул и опита удар по диагонала, който рикошира в Милош Керкез, а след това топката прехвърли Алисон Бекер, но кацна върху напречния стълб. Само две минути по-късно Ливърпул удвои аванса си. Фримпонг центрира от десния фланг, а след рикошет топката достигна до Юго Екитике, който надскочи Ромеро и успя да вкара с глава за 2:0, но пък останаха съмнения, че французинът е извършил нарушение в атака.

Ричарлисон върна Тотнъм в мача, а Ромеро си изкара глупав червен картон

В 83-ата минута появилият се като резерва Ричарлисон успя да намали изоставането на Тотнъм. Стигна се до разбъркване в наказателното поле на Ливърпул, при което бразилецът успя да нанесе удар в далечния ъгъл и да се разпише. В 90-ата минута Фримпонг, който замени резервата Исак след контузията, също бе заменен - след едва 30 минути на терена, а на негово място се появи Федерико Киеза.

В 93-ата минута капитанът Ромеро си изкара втори жълт картон след удар без топка срещу Конате, оставяйки "шпорите" с девет души на терена. В 96' Алисон Бекер трябваше да спасява опасен удар на Поро след рикошет. В заключителните секунди и Флориан Вирц получи разтежение, като бе заменен от Анди Робъртсън.

"Червените" се изравниха с четвъртия Челси

В класирането Ливърпул се изкачи до пето място с 29 точки, колкото има и четвъртият Челси, който избегна загуба от Нюкасъл. Изоставането до лидера Манчестър Сити е 8 точки. Тотнъм пък е 13-ти с 22 точки. В следващия кръг Ливърпул домакинства на Уулвърхямптън, а Тотнъм гостува на Кристъл Палас.