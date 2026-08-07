Хиляди жълти патета бяха пуснати в река Чикаго за благотворителна кауза (ВИДЕО)

Десетки хиляди гумени патета бяха пуснати в река Чикаго в САЩ за годишна благотворителна инициатива. Поток от 90 000 играчки се "изля" от камион в реката, след което гумените патета се понесоха по участък от нея, ограден от небостъргачи. Ежегодното състезание "Чикагско патешко дерби" събира хиляди долари за благотворителност, предаде "Асошиейтед прес".

Повече за събитието

Камионът изсипа патетата от едната страна на частично вдигнат мост. След като образуваха жълто езерце в реката, патетата се носеха във около 15 минути, преди победителят и вторият в класирането да бъдат извадени от водата.

Ежегодното събитие, което събира средства за "Специалните олимпийски игри" в Илинойс, привлича хиляди участници. По време на съпътстващия фестивал присъстващите си правеха снимки с надуваеми патета и пишеха с тебешир върху дъска под надписа "Осиновявам пате, защото...".

Много хора носеха тениски с щампа на гумени патета. За доброто им настроение се грижеше диджей.

Беки Кавана, посланичка на "Чикагското патешко дерби" и състезателка в "Специалните олимпийски игри" от 13 години, вдигна патето победител под възгласите на събралото се от двете страни на реката множество.

Кавана сподели, че най-любимата й част от "Специалните олимпийски игри" е да си намира нови приятели.

Игрите в Илинойс се организират в целия щат за хора с увреждания и специални нужди. Спонсорирането на едно пате струва 10 щатски долара, като с тази сума се осигурява обяд за един състезател по време на надпреварата. "Пакет патета" от шест броя гумени играчки струва 30 щатски долара и осигурява златни медали за един отбор. Кампанията е събрала над 480 000 щатски долара.

Спонсорът на най-бързото пате печели автомобил с повишена проходимост (SUV), а вторият в класирането получава 2500 долара в брой, каза Пит Бийл-Делвекио, президент на "Специалните олимпийски игри" в Илинойс.

Източник: БТА