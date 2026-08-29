Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 31 август - 6 септември 2026

Реалността внезапно ще се промени. За щастие – към по-добро. През тази седмица, 31 август - 6 септември 2026, ще усещате интуитивно и емоционално какво искате, а това ще привлече точно онази възможност, към която сте се стремили. Това е седмицата, в която наистина ще започнете да чувствате, че всичко се подрежда във ваша полза, а също ще получите потвърждението, което търсите. Най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия.

Овен - 2 септември, сряда

На 2 септември Луната в Телец ще образува хармоничен аспект (тригон) с Меркурий в Дева, носейки в живота ви ново и финансово изгодно предложение. Вие напълно заслужавате тази възможност, Овни. От вас зависи да повярвате в това. Колкото повече утвърждавате усещането за собствена стойност през тази седмица и избягвате да изпадате отново в модели на оцеляване, толкова повече късмет ще привличате. Позволете си това, което най-много заслужавате. Така, когато в сряда се появи възможност, каквато се среща веднъж в живота, ще бъдете готови да се възползвате от нея. Важна част от пътя към съдбата ви е осъзнаването, че сте достойни за нея.

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Телец - 3 септември, четвъртък

В четвъртък Северният възел във Водолей ще образува квадратура с Луната във вашия зодиакален знак, като ще ви прикани да се доверите на чувствата си, за да изберете нов път. Въпреки че тази седмица ще сте заобиколени от силна, логична земна енергия, ще ви се даде насока да позволите на чувствата си да потвърдят правилността на решенията ви. Това може да създаде известно напрежение или да направи така, че решението да изглежда по-трудно, отколкото е в действителност. Можете спокойно да поемете този риск, Телци. Нека чувствата ви бъдат потвърждение, че сте на прав път.

Близнаци - 5 септември, събота

Нищо няма да седи на пътя на късмета ви, докато в събота Северният възел във Водолей се подрежда в аспект с Черната Луна Лилит. Тази енергия ще събуди вътрешния ви копнеж за приключения и смисъл, Близнаци. Тя също така ще бележи началото на един от най-щастливите периоди в живота ви. Северният възел във Водолей ще продължи да вдъхновява пътя ви чак до 2028 г., носейки огромно изобилие и промени, които ще бъдат изцяло за добро. Не се сдържайте и не омаловажавайте желанията си през тази седмица, защото това е вашият шанс най-после да се почувствате свободни да бъдете себе си и да живеете живота си пълноценно и смело.

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Рак - 1 септември, вторник

1-ви септември ще е изключително щастлив ден за вас, тъй като във вторник Меркурий в Дева ще се подреди в благоприятен аспект с Марс в Рак, насърчавайки ви да преследвате най-голямата си мечта. Тази енергия също така подсказва, че голямата ви възможност ще дойде чрез съобщение или обаждане, което ще ви даде стимул да действате и да изградите живота, който най-добре отразява същността ви. Макар че Марс не се чувства съвсем "на мястото си" в знака на Рака, за вас това положение ще донесе значителна полза. Често поставяте нуждите на другите пред своите собствени. Макар това да е част от грижовната ви природа, всъщност трябва да започнете да се фокусирате върху това, което самите вие ​​искате. Тази енергия ще ви позволи да направите най-добрия за вас избор и да останете отворени към неочаквани възможности.

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