Войната в Иран::

Московската рафинерия спря работа след масирания украински удар от 20 септември

21 септември 2026, 22:40 часа 718 прочитания 0 коментара
Снимка: NOELReports/"Х"
Московската рафинерия спря работа след масирания украински удар от 20 септември

Голямата руска рафинерия в Москва, собственост на "Газпром нефт", е спряла преработката на суров петрол, след като в основните ѝ дестилационни агрегати избухнаха пожари поради масираната атака с украински дронове на 20 септември рано сутринта. Това предаде Reuters, позовавайки се на трима източници от петролната индустрия.

ОЩЕ: Точно за изборите в Русия: Огнен ад в Московската рафинерия и Подмосковието от над 450 украински дрона (ВИДЕО)

Източниците на Reuters казват, че и двата основни дестилационни агрегата на рафинерията са се запалили, след като дронове са ги поразили, и че може да отнеме няколко седмици, за да се поправят щетите и да се възстановят операциите.

"Газпром нефт" не отговори веднага на искането на Reuters за коментар. Инсталацията AVT-6 на рафинерията има капацитет на преработка от 21 400 метрични тона на ден, което представлява 53% от общия ѝ капацитет, докато комбинираното съоръжение за преработка на суров петрол EURO+ има капацитет от 18 800 тона на ден, което съставлява останалите 47%. И двете са аут.

Гориво, произведено от Московската рафинерия, не се предлага за продажба на Санктпетербургската международна стокова борса от 21 септември - т.е. днес.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Огнен дракон над Москва за мир: Путин не чува, Русия се закани да отговори (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна руска рафинерия рафинерия Капотня Московска рафинерия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес