Московската рафинерия спря работа след масирания украински удар от 20 септември

Голямата руска рафинерия в Москва, собственост на "Газпром нефт", е спряла преработката на суров петрол, след като в основните ѝ дестилационни агрегати избухнаха пожари поради масираната атака с украински дронове на 20 септември рано сутринта. Това предаде Reuters, позовавайки се на трима източници от петролната индустрия.

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Източниците на Reuters казват, че и двата основни дестилационни агрегата на рафинерията са се запалили, след като дронове са ги поразили, и че може да отнеме няколко седмици, за да се поправят щетите и да се възстановят операциите.

"Газпром нефт" не отговори веднага на искането на Reuters за коментар. Инсталацията AVT-6 на рафинерията има капацитет на преработка от 21 400 метрични тона на ден, което представлява 53% от общия ѝ капацитет, докато комбинираното съоръжение за преработка на суров петрол EURO+ има капацитет от 18 800 тона на ден, което съставлява останалите 47%. И двете са аут.

Гориво, произведено от Московската рафинерия, не се предлага за продажба на Санктпетербургската международна стокова борса от 21 септември - т.е. днес.

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