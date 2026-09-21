Радар за икономика: Най-важните новини на 21 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 21 септември 2026 г.

Парите за мантинели: Изплува връзка и с бивш кмет от ДПС, наред с депутати от ГЕРБ и ИТН

След като през миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев обвърза финансирането на полетите на Делян Пеевски с оскъпяване на обществени поръчки за мантинели, изплуват любопитни имена на политици, свързани с фирми, печелещи поръчки в сектора през годините. Става въпрос за бивш кмет от ДПС, бивш депутат от "Има такъв народ" и доскорошен народен представител от ГЕРБ-СДС, съобщава разследващата медия BIRD.bg в серия от различни публикации, в които показва връзките.

Още: Парите за мантинели: Изплува връзка и с бивш кмет от ДПС, наред с депутати от ГЕРБ и ИТН

Търговците на прицел: Държавата с методика за проверка на всяко вдигане на цените

Нови правила срещу поскъпването на стоките и услугите пише Министерството на икономиката. Освен методика за определяне на справедливи стойности на основни хранителни стоки, се подготвя и проект на методика за преценка дали всяко едно повишение на цените на стоки и услуги на пазара е икономически обосновано. Изискването за такава методика, по която да работят проверяващите органи - НАП и КЗП, бе въведено с последните промени в Закона за защита на потребителите, с които забраната за увеличение на цените без икономическа обоснованост бе удължена с още една година, а глобите - двойно завишени.

Още: Търговците на прицел: Държавата с методика за проверка на всяко вдигане на цените

Разходите за пенсии скочиха с близо 10%: Нови данни от НОИ

Към август 2026 г. постъпленията в държавното обществено осигуряване достигат 5,49 милиарда евро, което е 64,4% от годишния план. В сравнение със същия период на миналата година приходите се увеличават с 476 милиона евро или с 9,5%. Общите разходи за първите осем месеца на годината възлизат на 9,91 милиарда евро (64,9% от плана), което е ръст от 857,7 милиона евро (9,5%) спрямо 2025 г. Данните са част от редовния месечен отчет на Националния осигурителен институт (НОИ) за касовото изпълнение на социалноосигурителните фондове.

Снимка: Envato

Още: Разходите за пенсии скочиха с близо 10%: Нови данни от НОИ

Еврото започва новата седмица със смяна в посоката спрямо долара

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута стигаше на няколко пъти ново месечно дъно към американската. А на 16 септември еврото слезе дори под границата от 1,15, като същото се наблюдаваше до края на изминалата седмица. Макар и с много лек ръст в петък, сега европейската валута отново сменя посоката.

Още: Еврото започва новата седмица със смяна в посоката спрямо долара

Цената на петрола продължава в същата посока в началото на седмицата

Цената на петрола падна още надолу в понеделник, 21 септември, докато търговците продължават да следят за възстановяване на доставките от Саудитска Арабия - дори и след атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути срещу кралството с ракети и дронове в събота. Фючърсите с доставка през ноември на международния бенчмарк „Брент“, който е референтен и за Европа, спаднаха с 1,90 долара до 101,97 долара за барел към 9:30 ч. българско време. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през октомври слязоха надолу с 1,92 долара до 98,38 долара за барел.

Още: Цената на петрола продължава в същата посока в началото на седмицата