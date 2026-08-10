Две специални събития през август по случай първия рожден ден на MINA Sofia

През август MINA Sofia отбелязва първата година от откриването си – година, в която изкуството, музиката и технологиите се срещнаха в едно различно пространство за преживяване. По повод годишнината музеят подготвя специална програма, която събира на едно място различни художествени епохи, автори и истории – от класическото изкуство до модернизма.

Вечери на Густав Климт – 14-16 август

На 14, 15 и 16 август MINA Sofia ще представи „Вечери на Густав Климт“ – три специални вечерни прожекции, които превръщат пространството на музея в свят от злато, орнаменти, движение и светлина. Това е единствената възможност публиката да види спектакъла, посветен на творчеството на Климт, в MINA Sofia.

Създаден от студио Aural Eye и музикалния продуцент Alexei Țurcan, спектакълът проследява творчеството на Климт чрез близо 60 негови произведения. Сред тях са емблематични картини като „Целувката“, „Дамата с ветрило“ и „Дамата в злато“, представени в мащабна аудиовизуална среда.

Имерсивният формат свързва отделните произведения в непрекъснато визуално пътуване, в което светлината и музиката следват движението на изображенията, а познатите картини придобиват нов мащаб и динамика. Златните орнаменти, характерните мотиви и влиянията от Ар Нуво и византийското изкуство изграждат визуален свят, в който границата между картината и пространството постепенно изчезва.

„Вечери на Густав Климт“ предлага възможност за среща с неговото изкуство извън традиционната рамка на платното – в преживяване, което се разгръща около публиката чрез образ, звук и светлина.

Празничната вечер – 29 август

Кулминацията на празничния месец ще бъде на 29 август, когато MINA Sofia ще отбележи рождения си ден със специална вечер, посветена на най-запомнящите се моменти от спектаклите, представяни в музея през първата му година.

Публиката ще има възможност да се върне към някои от световете, оживявали в пространството на MINA Sofia, в празнична програма, създадена специално за годишнината. Вечерта ще събере акценти от спектаклите на музея и ще предложи различен поглед към първата му година – през образите, музиката и историите, които са се превърнали в част от програмата му.

От откриването си през август 2025 г. MINA Sofia превръща 360-градусовите прожекции, пространствения звук и интерактивните визуални среди в нов начин за среща с изкуството.

Билети могат да бъдат закупени онлайн или на място в MINA. Деца под 3 години влизат безплатно.

Повече информация: minamuseum.com