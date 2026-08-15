Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 17 - 13 август 2026

В ранните часове на 20 август, първата четвърт на Луната ще изгрее в Скорпион, насърчавайки ви да не се отказвате от мечтите си. Тази фаза ще ви подготви за това, което ще донесе лунното затъмнение на 28 август. Засега не губете от поглед целите си и се доверете, че Вселената работи зад кулисите, дори когато изглежда, че нищо не се случва. Научете по-долу и най-щастливия ден през периода 17 - 23 август 2026 г. за всяка зодия.

Овен - 21 август, петък

Използвайте тази енергия във ваша полза, Овни. Не е достатъчно просто да бъдете успешни. Заслужавате да сте влюбени в живота си, във всяка една минута от него. Но за да направите това, не трябва да се отказвате. Вложете всичко от себе си във всичко, което правите. Тъй като Венера ще е в опозиция на ретрограден Сатурн на 21 август, това няма да е моментът да се примирявате. Приемете това, което възникне, като дар от Вселената, който ще ви позволи да видите точно къде да инвестирате енергията си.

Телец - 18 август, вторник

Трябва да вярвате в себе си, Телци. На 18 август Северният възел във Водолей ще се подравни с ретроградния Хирон в Телец. Този транзит ще ви помогне да изберете кое е правилно за вас и ще ви напомни, че Вселената ви пази. И все пак трябва да вярвате, че сте достойни за това, дори това да означава да разочаровате другите или да се отдалечите от път, който вече сте избрали. Трябва да вярвате в себе си и да започнете да почитате уникалната си цел. Предопределени сте да правите много повече. Сега е моментът да започнете.

Близнаци - 18 август, вторник

Оставете интуицията си да ви води. Колкото и активният ви ум да е вашата сила, точно сега трябва да започнете да я почитате, дори и пред това, което изглежда логично. Вместо да обмисляте всички възможни варианти или детайли, които не се връзват, настройте се на вътрешния си аз и почувствайте пътя си към по-добър живот. На 18 август Северният възел във Водолей ще се подравни с ретроградния Хирон в Телец. Тази енергия ще ви напомни, че заслужавате мечтите ви да се сбъднат, дори и пред лицето на това, което изглежда невъзможно.

Рак - 21 август, петък

Това е само началото, Раци. На 21 август Венера във Везни ще се противопостави на ретроградния Сатурн в Овен, напомняйки ви да уважавате приоритетите си. Това не означава задължения, а това, което чувствате призвани да създавате и преследвате в този живот. Може да се наложи да направите някои промени у дома и на работа. Тази енергия е свързана със създаването на повече пространство и движение в живота ви. От вас се иска да се заемете сериозно с работата, която искате да вършите, и как това се отразява на живота, който се надявате да живеете.

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