Изберете посока на компаса и вижте накъде ви дърпа подсъзнанието

Изберете посоката на компаса и вижте накъде ви дърпа подсъзнанието ви и какво тайно желаете.

Чудили ли сте се някога накъде всъщност ви води житейският ви път? Понякога отговорът не се крие в дълго размишление, а в интуитивен избор. Този визуален психологически тест за личността ви кани да погледнете на себе си от неочаквана перспектива : просто изберете посока на компаса и открийте с какви емоции, желания и вътрешни предизвикателства се сблъсквате в момента.

Всяка посока символизира определена област от вашия живот и състояние на духа . Тестът не предсказва бъдещето, но ви помага да разберете по-добре себе си, своите стремежи и къде сте готови да отидете по-нататък. Това е спокойно, рефлективно упражнение за самосъзнание - без бързане или натиск.

От научна гледна точка, психологическият тест е метод, използван за измерване и оценка на различни аспекти на човешкото поведение, способности, личностни черти и психическо функциониране.

Потопете се в този тест за емоционална личност и открийте посоката, в която се движи животът ви в момента.

Погледнете снимката и компаса пред вас. Представете си, че стоите на кръстовище и избирате посоката, която най-много ви привлича. Не анализирайте - доверете се на инстинктите си. Интуитивният избор ще даде най-точните резултати.

Север

Северът се свързва с нуждата от уединение , независимост и вътрешна тишина . Може да се почувствате привлечени от духовни практики, размисъл и медитация. Сега е моментът да забавите темпото, да изчистите ума си и да позволите на вдъхновението да тече естествено. Новият смисъл в живота вече е на една ръка разстояние, но докато не го прегърнете, чувствата на тревожност и неудовлетвореност могат да се задържат. Тази посока е благоприятна и за обновление - както физическо, така и емоционално. Ако това ви описва, опитайте да медитирате по няколко минути на ден, обърнати на север.

Североизток

Търсите мотивация и яснота. Може би се чувствате заседнали в коловоз. Североизтокът подсказва: време е за промени и разумни рискове . Не ви е нужен точен план - просто започнете. Запишете се в необичаен курс, свържете се със стари познати, кандидатствайте за желаната дестинация. Първата стъпка е по-важна от перфектното решение. Ако сте избрали североизтока, медитирайте ежедневно, обърнати към тази страна на света.

Изток

Изтокът е посоката на растеж и разширяване. Той засилва амбицията и желанието за развитие. Сега е подходящият момент да учите, да стартирате бизнес или да направите кариерен скок. Не позволявайте на страха да ви спре : ентусиазмът и увереността ще ви отведат там, където трябва да стигнете. Само не забравяйте, че успехът отнема време . Насладете се на процеса и използвайте дори нетърпението си в своя полза. Ако това е вашият избор, прекарвайте няколко минути на ден в медитация, обърнати на изток.

Югоизток

Югоизтокът се свързва с въображение, креативност и себеизразяване. Навлизате във фаза на вдъхновение: искате да пишете, да учите, да говорите и да творите. Сега е моментът да дадете глас на душата си . Тази посока влияе и на взаимоотношенията: необвързаните могат да привлекат любов, а двойките могат да обмислят сериозни стъпки. Ако сте избрали югоизтока, медитирайте ежедневно, обърнати в тази посока.

Юг

Може да се чувствате уморени - от хора, обстоятелства или монотонност. Енергията на юга ви насърчава да се събудите и да върнете страстта в живота си. Спрете просто да се носите по течението - време е да поемете инициатива. Запознайте се с нови хора, променете рутината си, създайте нови ситуации. Животът е твърде кратък, за да го издържите - трябва да живеете . Ако това ви описва, опитайте да медитирате, обърнати на юг.

Югозапад

Югозападът представлява фокус , дисциплина и практичен подход. Важно е да си поставяте дългосрочни цели и да работите систематично за постигането им. Работата, развитието на умения, финансовата стабилност и силните взаимоотношения излизат на преден план. Традиционните ценности и отговорността ще бъдат възнаградени с качество на живот, което не може да се купи. Ако резонирате, медитирайте с лице към югозапад.

Запад

Западът се свързва с романтика, удоволствие и интимност Може да означава нова връзка или по-дълбоко разбиране на съществуваща. Ако романтиката не е приоритет в момента, западът показва финансова подкрепа, нова работа или успешен старт на бизнес . Все едно изпращате сигнал към вселената: „Готов съм да подобря финансовото си положение.“ Ако сте избрали запад, отделяйте няколко минути на ден, медитирайки в тази посока.

Северозапад

Северозападът представлява енергията на лидерството и отговорността . Подходящ е за тези, които търсят кариерно развитие, влияние и признание. Тази посока ви помага да изглеждате уверени и самоуверени, но също така ви напомня, че успехът не трябва да противоречи на вашите вътрешни ценности. Правете само това, което е в съответствие със съвестта ви. Ако това е вашият път, медитирайте обърнати на северозапад.