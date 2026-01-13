"Политическият боклук се чисти на избори": Кметът на София отговори на Борисов и Пеевски

Предстоят избори. Това е моментът, в който "политическият боклук" се чисти най-лесно без грам героизъм, с няколко прости действия, заявява в публикация във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. По-рано днес от "ДПС-Ново начало" сигнализираха министрите в оставка на здравеопазването Силви Кирилов и околната среда и водите Манол Генов за ситуацията с боклука в София. "Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои докрай, за да се види какво означава да управляват "Продължаваме промяната" (ПП) и "Да, България" (ДБ), каза от своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според столичния кмет гражданите могат да изчистят "политическия боклук", като отидат да гласуват, като не позволят на никого да купува гласа им, като сигнализират, ако видят натиск натиск или купуване на вот, а също и като станат застъпници или наблюдатели по време на изборите. Още: Бонев опроверга твърденията на Терзиев за обществените поръчки

"Най-скъпият данък"

Терзиев е на мнение, че най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът. Страхът да не се набиеш на очи, да не стане проблем, да не останеш сам, да не се опълчиш на силния на деня. И точно на него разчитат хората, които години наред въртят една и съща система, отбелязва кметът.

Днес пак ги виждаме, подредени като глутница: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Слави Трифонов – и цялата им свита от удобни зависимости, коментира Терзиев. Не ги спира това, че България е на дъното на ЕС по твърде много важни неща – доходи, образование, продължителност на живота, допълва той. Не ги спира това, че много семейства живеят на ръба. И не ги спира съвестта – защото за тях съвестта е слабост, отбелязва Васил Терзиев.

Според него истината е проста и неприятна, и докато нормалните хора казват, че не разбират от политика, други правят политика с живота, парите, правилата, назначенията, договорите, както и с това кой има "чадър" и кой няма. След това ни убеждават, че всичко е режисирано и че 100-хиляден протест е дело на контрабандисти, както и че младите лекари не ни трябват, че всички са маскари, че няма смисъл да се бориш, отбелязва столичният кмет. Това според него е техниката – да се подиграят на смелите, на активните, за да останат само послушните.

За Терзиев машинното гласуване е част от защитата. Не решава всичко само, но намалява възможностите за подмяна и „технически номера“ там, където най-много разчитат на хаос, смята столичният кмет. Още: "Не съм се прецакал, ще реша проблема с боклука": Терзиев се закани на критиците и душманите си

Той припомня, че е отказал да подпише сметка за близо 400 млн. лв. и да обрече едно обикновено четиричленно семейство в квартал "Люлин" на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години. Да откажем и примирението. Без него тази система издъхва. Нека я разглобим веднъж завинаги, призовава Терзиев. Още: Слави Трифонов иска оставката на Васил Терзиев

Кметът призовава още гражданите, независимо дали го харесват или не, да изхвърлят разделно и да не поставят строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб, не в моето добруване, добавя Васил Терзиев.