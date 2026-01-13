Само така е правилно да подрежете паричното дърво

Тъй като паричните дървета са бързорастящи стайни растения, може да се наложи да подрязвате своите от време на време, за да поддържате управляем размер. Познаването на това как правилно да подрязвате парично дърво (Pachira aquatica ) насърчава по-гъст растеж, като същевременно поддържа растението по-компактно. Освен това, подрязването помага да се поддържа растението здраво и привлекателно, като се премахват повредени или болни листа.

Народни поверия за паричното дърво: Защо растението изсъхва и губи листа

Паричните дървета наистина са дървета , както подсказва името им, и са членове на семейство кестенови. Те могат да растат до 18 метра височина на открито и да дават ядливи кестени в местните си местообитания в Централна и Южна Америка. Паричните дървета са много по-ниски, когато се отглеждат на закрито като стайни растения, достигайки от 1,8 до 2,4 метра височина. Поддържайте вашето парично дърво здраво и буйно с тези прости съвети за резитба.

Как да подрязвате парично дърво ефективно

Още: Как лесно да размножите парично дърво

Преди да вземете ножицата си за подрязване, ето какво трябва да знаете за това кога и къде да правите резитбите и колко трябва да отрежете наведнъж.

1. Подрязвайте през пролетта или началото на лятото

Пролетта или началото на лятото е началото на пиковия период на растеж на растението, когато то ще набере най-голям растеж. Паричното дърво ще се възстанови по-бързо от резитбата през това време и скоро ще пусне повече стъбла и листа.

2. Направете план преди каквито и да е съкращения

Още: Как да накарате паричното си дърво да цъфти

Не подрязвайте, докато не знаете какви са целите ви за растението. Искате ли да отрежете паричното дърво така, че да има едно голо стъбло и заоблена, дървовидна корона? Искате ли да го направите по-малко, по-ниско и по-храстовидно? Искате ли само няколко резника за размножаване? След като знаете целите си, сте готови да го отрежете.

3. Подрязване на издължени стъбла

Паричните дървета са склонни да стават дълги около върха, така че много хора подрязват горните листа, за да ги накарат да растат повече отдолу. Това води до по-ниско растение с храстовидни стъбла и балансирана форма.

4. Направете разрези над листния възел

Още: Това е растението на тихото щастие: Носи късмет и любов

Неравностите по стъблото са мястото, където произлизат нови пъпки, листа и стъбла. Отрежете стъблото на 1,2 до 1,5 см над възела. Нов растеж ще се появи от възела под отреза, което ще направи растението да се разклони и да стане по-пищно.

5. Не премахвайте повече от 1/3 от растението

Отрязването на твърде голяма част от растението може да го стресира. Ако имате парично дърво с височина 2,4 метра, което искате да подрежете до 1,2 метра, най-добре е да го подрязвате бавно в продължение на няколко сезона. Ако го подрежете наполовина, паричното дърво може да не оцелее.

6. Премахнете мъртвите или болните листа или клони

Още: Отглеждане на Парично дърво: Привлечете пари и късмет!

Това е поддържаща резитба, а не структурна резитба, така че можете да отрежете повредените, нездравословни листа веднага щом ги видите. Това поддържа растението подредено и привлекателно и насочва енергията му към здрав нов растеж. Можете да правите този вид резитба по всяко време на годината .

7. Подрежете стъблата, израстващи от ствола

Паричните дървета често се подрязват в спретната форма, която прилича на малко дръвче. Те имат гол ствол, покрит с балдахин от клони и листа. Понякога градинските центрове продават парични дървета с три стъбла, сплетени в един ствол. За да поддържате този дървовиден вид, подрязвайте всички стъбла, които растат от ствола настрани. Отрежете на около 2,5 см от ствола и внимавайте да не отрежете самия ствол.