6 неща, които карат кухнята ви да изглежда разхвърляна и мръсна

Животът става натоварен и понякога нещата започват да се трупат. Макар че се случва да се създават безпорядъци, те не са нещо, което искате да видите, когато влизате в дома си. Има много неща, които могат да доведат до безпорядък, особено в кухнята, която често е сърцето на дома. Ако искате да разчистите кухнята си, първата стъпка е да разберете какво точно създава бъркотията и след това да намерите начин да я намалите. Но кои са някои от предметите, които правят кухнята ви да изглежда претрупана? Това може да бъде всичко - от декор до уреди.

Още: Идеи за обзавеждане на кухня с кухненски модули, ъгли и дивани

Въпреки че има много предмети, които биха могли да принадлежат на плота ви, има и няколко, които не е задължително да принадлежат там, и като ги държите на показ, създавате среда, която не изглежда чиста. Дори неща, които всъщност принадлежат на кухнята, могат да започнат да създават бъркотия, ако не са прибрани там, където трябва да бъдат, или когато предметите просто се натрупват с времето. Това е особено вярно в домове с отворена концепция, където кухнята винаги е на видно място, което означава, че и всички безпорядъци са на видно място. Поддържането на кухненските плотове спретнати и организирани може да окаже голямо влияние върху вашето пространство.

Поща и разхвърляни документи по плотовете или масата

Още: Красиво стайно растение, което ще вирее на прозореца на вашата кухня

Разхвърляните хартии и поща могат да създадат безпорядък, когато бъдат оставени по плотове и маси. Вместо да оставяте поща и други хартии на плот, отделете малка тава за тези предмети или дори място в чекмедже. Помислете за „Направи си сам“ проект, за да организирате и разчистите разхвърляните си хартии и поща . Наличието на истинско място за тези хартии може да намали бъркотията, като същевременно улесни намирането на това, което търсите, когато ви е необходимо.

Прекомерни магнити на хладилника

Въпреки че магнитите на хладилника могат да ви осигурят място за закачане на неща и да добавят нотка изкуство към кухнята ви, понякога те могат да се считат за визуален хаос. Дори ако плотовете ви са чисти, наличието на твърде много такива декорации може веднага да привлече погледа към хладилника. Вместо чиста, свежа повърхност, множеството магнити действат като фокусна точка за окото ви. С прекомерен брой от тях на едно място, може да се почувствате сякаш фокусната точка е хаос. Намаляването на броя на магнитите веднага намалява бъркотията.

Чинии в сушилня за чинии

Още: Как да премахнем миризмата на пържено от кухнята за минути

Не само сушилнята за чинии може да бъде вид безпорядък, тъй като заема място на плота до мивката, привличайки погледа при влизане в кухнята, но и съдовете, стоящи в нея, могат да бъдат проблем. Дори ако чиниите в сушилнята са чисти, те все пак действат като визуален безпорядък. Ако имате много чаши, чинии, купи и тенджери, които съхнат в сушилнята, това прави кухнята ви да изглежда неподредена, дори и само да чакат да бъдат прибрани.

Прекомерни или умиращи стайни растения

Стайните растения са живи същества, които могат да добавят красота във всяка стая. Те могат да се превърнат и в безпорядък в кухнята ви – ако имате твърде много от тях на едно място, те ще обраснат или ако не се грижите правилно за тях, ще умрат. Що се отнася до безпорядъка, растение, което изглежда нездравословно, е също толкова голям проблем, колкото и излишъкът от предмети, заемащи място на плота.

Контейнери за храна и буркани на плотове

Още: Какво e “Умна кухня” и как да готвим с грижа: разговор с Кристина Орсова

Макар че е логично да намерите буркани и контейнери с храна в кухнята, твърде много от тези предмети на плота могат да създадат пространство, което изглежда претрупано. Тези контейнери в крайна сметка привличат погледа ви по начин, който отнема от останалата част от пространството. Вместо да оставяте всички буркани на показ, помислете дали да не оставите само един или два от по-декоративните варианти навън, а останалите да приберете зад затворените врати на шкаф или килер.

Как да предпазите хладилника си през зимата

Множество малки уреди

Въпреки че малките кухненски уреди може да са част от ежедневната ви кухня, те все пак могат да допринесат за безпорядъка. Да имате повече от един малък уред на плота може да ви се стори твърде много, особено когато нямате много място на плота. Най-добре е да съхранявате малки уреди, които не използвате ежедневно. Ако трябва да имате уред на плота, помислете за поставянето му на място, което да не ви пречи, така че плотът да изглежда претрупан.