BMW не може да се справи с интереса към нов модел

Германския производител BMW се сблъсква с рекордно високо търсене на новото iX3 - поръчките са толкова много, че производството за 2026 г. е почти напълно резервирано. Електрическият кросоувър стана хит, още преди клиентите да имат време да тестват първите коли.

Второто поколение iX3, представено на IAA Mobility 2025, бързо стана бестселър благодарение на комбинацията от дълъг пробег от 805 км WLTP, мощност на зареждане до 400 kW и цена, сравнима с бензиновия X3. До края на миналата година приемането на поръчки надхвърли обемите на популярния X3, а сега BMW потвърждава, че производственият капацитет на завода в Гьорде е почти пълен за цялата 2026 година.

До момента в гамата е налична само версията с 50 xDrive, но интересът е толкова голям, че чакането се проточва до 2027 г. Производственият капацитет е около 150 000 автомобила годишно, но дори тези обеми не са достатъчни. BMW се готви да разшири семейството iX3, като предложи модификация с предаване на задните колела с по-голяма ефективност и спортна версия M. Паралелно се обновява iX1 и се пуска купе версията на iX4.

Успехът на iX3 показва нарастващото търсене на премиум електрически превозни средства с дълъг пробег. За BMW това е потвърждение за правилността на стратегията Neue Klasse, но създава и проблем, тъй като се образува опашка, която компанията физически няма време да обслужва. В същото време случилото се засилва позицията на марката в електрическия сегмент и задава темпото за цялата гама Neue Klasse.