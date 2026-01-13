Може ли да се използва климатик при минусови температури и колко ток изразходва?

Климатиците могат ефективно да заменят отоплителните уреди през зимата - но само при определени условия. Техникът по отопление, вентилация и климатизация разказва защо климатиците отопляват по-добре от маслените радиатори, кога започват да консумират повече електроенергия и при какви температури е най-добре да не се използват.

Как работи климатикът през зимата?

Според специалиста, много потребители бъркат технически понятия. Често задаван въпрос е: „Имам нужда от инверторен климатик за отопление през зимата“, но това не е съвсем точно. Инверторният климатик е уред с електронно, „интелигентно“ управление на компресора, което променя скоростта му. Това регулира производителността и намалява консумацията на енергия.

Как да ни бъде най-икономичен климатикът?

Функцията за термопомпа обаче е отговорна за функцията за отопление. Струва си да се отбележи, че на днешния пазар на климатици моделите без тази функция са изключително редки.

Самата инверторна технология е разработена от японски инженери, за да се избегнат пускови токове при стартиране на компресора, тъй като те създават значително натоварване на електрическата мрежа.

„Мисля, че мнозина са виждали светлината да трепти, когато включват електрическа кана в дом с лошо окабеляване – това е спад на напрежението. Неинверторните климатици, така наречените старт-стоп устройства, също са работили по същия начин. Както по-късно се оказа, инверторните климатици са по-енергийно ефективни и удобни за използване от старт-стоп устройствата“, обяснява той.

Отоплителна функция на климатика се реализира чрез физичните свойства на хладилния агент (фреон), а именно, преноса на топлина от улицата в къщата, обяснява Алексей Жабин.

На каква височина е оптимално да се монтира климатик?

„Фреонът във външния блок на климатика е с температура от -15°C до -30°C, при 0°C или +5°C навън той се нагрява и тази топлина се пренася вътре в сградата през вътрешния блок на климатика“, отбелязва техникът.

Колко електричество използва един климатик за отопление?

Консумацията на енергия на климатика зависи пряко от температурата на външния въздух. За сравнение, масленият радиатор винаги работи на прост принцип: той произвежда 1 kW топлина от 1 kW консумирана електроенергия. Климатикът, работещ като термопомпа, обаче при благоприятни условия може да осигури значително по-висока ефективност – до 4 kW топлина от същия 1 kW електроенергия, обяснява експертът.

„Тази разлика се обяснява с коефициента на топлинна ефективност (COP). В съвременните инверторни климатици, при температури около +5 градуса по Целзий, той е приблизително 1:4. С понижаването на температурата обаче ефективността намалява: при -17 градуса по Целзий съотношението пада до 1:1, което означава, че климатикът работи като конвенционален електрически нагревател. При още по-ниски температури COP става по-малък от единица, което прави използването на климатик при наличие на други източници на топлина безсмислено“, добавя той.

Ето защо повечето производители ограничават отоплението на климатика до -15 градуса по Целзий. Освен че намалява ефективността, силните студове могат да повлияят негативно на живота на компресора: маслото вътре се сгъстява и не осигурява адекватно смазване, което увеличава риска от износване на оборудването.

Възможно ли е да се използва климатик при минусови температури?

Специалистът предостави правила за различни битови климатици:

Инверторен климатик, използващ фреон R-410 или R-32, е разрешен за употреба до -15 °C;

Неинверторен климатик, използващ фреон R-410 или R-32, е разрешен за употреба при температури до -5°C - това се дължи на липсата на електронно (интелигентно) наблюдение на параметрите на системата;

Климатик на възраст над 15 години, използващ фреон R-22, е разрешено да се използва при температури до 0°C. Това се дължи на различен вид масло в компресора, което се сгъстява значително при температури под 0°C, добави Алексей Жабин.

