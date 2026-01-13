Спорт:

Левски не успя да победи унгарци в първата си контрола в Турция и даде свидна жертва (ВИДЕО)

13 януари 2026, 15:56 часа 466 прочитания 0 коментара

Левски започна с равенство контролите си по време на подготвителния лагер в Турция. В първата си проверка в югоизточната ни съседка „сините“ срещнаха унгарския Ниредхаза, а срещата завърши при резултат 0:0. Българският гранд обаче даде свидна жертва в двубоя, след като още през първото полувреме десния бек Оливер Камдем получи контузия и се наложи да бъде заменен принудително.

Първата част бе доста по-динамична

Нулево равенство в първия тренировъчен двубой през зимната подготовка в Турция.

Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Tuesday, January 13, 2026

Левски започна по-активно срещата и бе близо до гол още в 4-ата минута, но Мустафа Сангаре и Рилдо не успяха да се възползва от отлично подаване на Марин Петков. Унгарският тим отговори с две добри положения пред вратата на Светослав Вуцов, които обаче не намериха мрежата на българския гранд.

След около половин час игра Левски понесе тежък удар. Оливер Камдем получи контузия и се наложи да бъде заменен принудително от Хулио Веласкес, като на неговото място се появи Никола Серафимов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

След почивката темпото спадна

В началото на второто полувреме Левски отново можеше да поведе в срещата, но удар на Кристиан Макун от фаул мина над напречната греда. Малко по-късно Мустафа Сангаре се озова на добра позиция и стреля опасно, но покрай десния страничен стълб на унгарската врата.

До края на редовното време голове не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството. Следващата контрола на Левски е насрочена за 17 януари, а съперник ще бъде сръбския Войводина Нови Сад. Двубоят ще стартира в 15:00 часа българско време.

ОЩЕ: Скандал в Първа лига: Левски преговарял неправомерно със звезда на Ботев Пловдив, „канарчетата“ поискаха тежко наказание за „сините“!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Оливие Камдем
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес