Левски не успя да победи унгарци в първата си контрола в Турция и даде свидна жертва (ВИДЕО)

Левски започна с равенство контролите си по време на подготвителния лагер в Турция. В първата си проверка в югоизточната ни съседка „сините“ срещнаха унгарския Ниредхаза, а срещата завърши при резултат 0:0. Българският гранд обаче даде свидна жертва в двубоя, след като още през първото полувреме десния бек Оливер Камдем получи контузия и се наложи да бъде заменен принудително.

Първата част бе доста по-динамична

Нулево равенство в първия тренировъчен двубой през зимната подготовка в Турция. Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Tuesday, January 13, 2026

Левски започна по-активно срещата и бе близо до гол още в 4-ата минута, но Мустафа Сангаре и Рилдо не успяха да се възползва от отлично подаване на Марин Петков. Унгарският тим отговори с две добри положения пред вратата на Светослав Вуцов, които обаче не намериха мрежата на българския гранд.

След около половин час игра Левски понесе тежък удар. Оливер Камдем получи контузия и се наложи да бъде заменен принудително от Хулио Веласкес, като на неговото място се появи Никола Серафимов.

След почивката темпото спадна

В началото на второто полувреме Левски отново можеше да поведе в срещата, но удар на Кристиан Макун от фаул мина над напречната греда. Малко по-късно Мустафа Сангаре се озова на добра позиция и стреля опасно, но покрай десния страничен стълб на унгарската врата.

До края на редовното време голове не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството. Следващата контрола на Левски е насрочена за 17 януари, а съперник ще бъде сръбския Войводина Нови Сад. Двубоят ще стартира в 15:00 часа българско време.

