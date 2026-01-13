Веласкес се оплака от вятъра и сухия терен в Белек, отказа да коментира скандала със звезда на Ботев Пловдив

Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе разочарован от представянето на неговия тим срещу унгарския Ниредхаза в първата контрола на „сините“ по време на подготвителния лагер в Турция. Както е известно, двубоят завърши при резултат 0:0, а испанският специалист се оплака от сухия терен в Белек, както и от силния вятър, който духаше по време на мача. По думите на наставника на българския гранд именно метеорологичните условия са затруднили играчите му най-много.

Хулио Веласкес също така коментира и контузията, която Оливер Камдем получи по време на проверката с унгарците. Десният бек стана вторият играч на Левски, който има проблем, след като преди дни стана ясно, че Евертон Бала също има травма. Испанският специалист отказа да коментира скандала с Ботев Пловдив, който се разрази, след като стана ясно, че "сините" са преговаряли неправомерно със звезда на "канарчетата".

Какво обясни Хулио Веласкес

„Най-лошото е, че се контузи Оливер Камдем. Да видим какво става с него. Останалото – още една тренировка за нас, момчетата натрупаха игрови минути. Това е важно в настоящия момент. Истината е, че вятърът ни затрудни изключително много. Теренът беше сух заради вятъра, доста сух. Момчетата показаха добро отношение, постараха се“.

„Много ни затрудниха условията да покажем това, което можем. Това е част от играта все пак. Евертон бала получи контузия на тренировка преди няколко дни. Бяхме уплашени, защото можеше да е нещо тежко. Всичко се размина с уплаха. От петък ще влезе нормално с отбора“.

„Не мога да коментирам футболисти, които имат договори с други отбори. Фокусът е върху моите футболисти. Тези, които имаме тук. Както споменах, отнасяме се по най-нормалния начин с трансферите“, обясни Хулио Веласкес.

