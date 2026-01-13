Две баржи с тонове химически торове потънаха в Дунав след обявен още преди седмица риск

Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, потъна в река Дунав, близо до румънския град Зимнич, който се намира срещу Свищов, съобщи на 13 януари БТА, цитирайки местни медии. Баржата е пристигнала в румънския град на 20 декември миналата година и още тогава се е повредила. Миналата седмица плавателният съд започнал да се пълни с вода. Членове на екипажа предупредили, че има риск от потъване.

Властите са се свързали с хората на борда и с румънската компания, която е собственик на плавателния съд. Помолили ги да се намесят, за да почистят района и да елиминират риска от замърсяване на реката.

Още: 1000 нови брегови знаци за българския участък на р. Дунав

Оценява се нивото на замърсяване

Румънските власти оценяват риска от замърсяване в района. В тази връзка представители на националната администрация „Румънски води“ са взели няколко проби от водата, за да определят въздействието върху околната среда.

Според местната медия Digi24.ro вече има резултати от пробите и те показват превишение на индикатора за амоний, но тази концентрация се разтваря напълно след няколко километра. Разпоредено е непрекъснато наблюдение на качеството на водата. Изводът е, че няма значителни промени в показателите за качеството на водата, не са докладвани случаи на смъртност на риба, а водосборните съоръжения надолу по течението, разположени на разстояние над 100 километра, не са засегнати.

"Трафикът и транспортът по Дунав не са засегнати“, увери същевременно кметът на Зимнич.

Още: Меркосур: ЕС внася торове от трети страни без данък, искат ниски прагове на чуждата продукция

Кметът на Свищов Генчо Генчев потвърди новината пред Actualno.com, но добави, че към момента не разполага с никаква допълнителна информация. Случващото се е в акваторията на Румъния и властите в северната ни съседка носят отговорността за справяне със ситуацията, посочи той. Ясно е, че за проблеми с баржата се говори от няколко дни.

Потънала е и втора баржа - срещу Русе

Междувременно Националната администрация на румънските води (ANAR) съобщава, че втора баржа е потънал в Дунав - при Гюргево, т.е. срещу Русе. Тя е била натоварена с калиев хлорид. Той е минерален тор в земеделието.

И там засега няма информация за отклонения в показателите за качеството на водата.

*Заглавната снимка е илюстративна.