13 януари 2026, 15:59 часа 157 прочитания 0 коментара
Тръмп иска да са приятели: Мицотакис и Ердоган обмислят среща

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Тайип Ердоган обмислят среща и въпреки че все още не е определена дата, добре осведомени източници съобщават, че тя може да се състои още през февруари, предаде гръцкото издание Kathimerini. Оказва се, че в основата на срещата е американският президент Доналд Тръмп, който желае двамата регионални играчи да бъдат приятели, става ясно от публикацията на гръцкото издание.

Припомняме, че двамата лидери се разминаха в Ню Йорк в края на миналата година по време на Общото събрание на ООН, а последната им среща беше през май 2024 година в Анкара.

Какво би означавала срещата за Турция и Гърция?

За Турция демонстрирането на добро поведение е свързано с по-широките ѝ усилия да се върне към програмата за изтребители F-35 след компромис, постигнат в преговорите с Вашингтон.

За Гърция свикването на съвета е от вътрешнополитическо значение, тъй като поддържането на спокойни отношения по време на предизборна година се счита за ценно. Това също така сигнализира на партньорите, че Атина не е изоставила усилията си за разрешаване на различията с Анкара и че близкият ѝ съюз с Израел не се равнява на открита враждебност към Турция. ОЩЕ: Ердоган и Мицотакис се разминаха в Ню Йорк: Срещата им се отлага

Подготовката за срещата вече е ход

Министрите на външните работи на Гърция и Турция разговаряха в началото на седмицата. Те са оценили състоянието на двустранните отношения, които се влошиха през последните месеци след септември 2025 г., и проучиха възможността за свикване на отдавна очаквана двустранна среща на върха. 

Според информация от двете столици, външният министър Георгиос Герапетритис и турският му колега Хакан Фидан са обсъдили Висшия съвет за сътрудничество, който трябва да се срещне в Анкара под ръководството на премиера Кириакос Мицотакис и президента Реджеп Тайип Ердоган. 

Предстоящата среща на върха беше основният фокус на разговорите, съобщиха официални лица, наред с дискусии за по-широки регионални развития.

Преди срещата на върха се очаква заместник-министрите на външните работи да се срещнат съответно на 20 и 21 януари за сесиите на Политическия диалог, воден от Александра Пападопулу, и на Позитивния дневен ред, воден от Харис Теохарис. Водят се и разговори за възобновяване на мерките за изграждане на доверие, които до голяма степен бяха в застой през последните месеци. ОЩЕ: След напрежението в Егейско море: Ердоган и Мицотакис отиват да се разберат в САЩ

Деница Китанова
