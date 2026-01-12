"Брънч за начинаещи" и животът без филтър: Жаклин Дочева в Студио Actualno (ВИДЕО)

Най-очакваният брънч за 2026, който обаче не се яде, а се гледа, вече има официален трейлър и дата за гала премиера, на която са поканени всички! Семейната комедия на режисьора Яна Титова „Брънч за начинаещи“ тръгва в кината от 13 февруари, а дни преди това зрителите ще могат да се превърнат и в ексклузивни участници на нейната първа прожекция. И то в компанията на актьорите и екипа на филма.

"Брънч за начинаещи" събира на едно място вече любими на зрителите лица като Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева. Към звездната компания се присъединяват и Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, както и добре познатите Павел Колев, Ицака Филип Буков и Владимир Ампов - Графа.

Фотограф: Яна Блажева

Филмът проследява историята на изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ – Крум и Жана. Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е на път да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена, нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания.

Специално пред камерите на Actualno.com застана актрисата Жаклин Дочева, за да ни разкаже повече за образа на "Майчето", в който тя се превъплъщава.

"За мен е чест отново да съм част от този екип. Майчето е изключително забавна и мисля, че хората няма да имат осъждане към този образ, защото тя колкото и да прави белички, всичко е много наивно, по детски, много спонтанно. Всичко може да ѝ се прости на Майчето. Тя е забавна, директна и колкото и другите образи да изтръпват на моменти от това, което казва, те подсъзнателно си мислят понякога, че искат да са като нея", разказа Дочева.

Жаклин Дочева е вече позната на зрителите с ролята си в култовия сериал "Татковци" и в българската криминална драма "Клетката", където се превъплъти в ролята на адвокат София Гендова. Дочева участва и в пълнометражния филм на Яна Титова "ДИАДА", където я виждаме като майката на Ива - Светлана.

"Аз съм много благодарна за шансовете, които съм имала, защото знам, че много мои колеги искат да снимат, но просто не е дошло времето или не са дошли тези роли. И на първо място нося със себе си тази благодарност, че това нещо е дошло при мен, защото много съм работила и съм го искала. И много си обичам ролите, наистина са ми като деца, но ги пускам, не искам да ги смесвам", разказа още актрисата.

