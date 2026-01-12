Спорт:

"Брънч за начинаещи" и животът без филтър: Жаклин Дочева в Студио Actualno (ВИДЕО)

12 януари 2026, 16:10 часа 598 прочитания 0 коментара

Най-очакваният брънч за 2026, който обаче не се яде, а се гледа, вече има официален трейлър и дата за гала премиера, на която са поканени всички! Семейната комедия на режисьора Яна Титова „Брънч за начинаещи“ тръгва в кината от 13 февруари, а дни преди това зрителите ще могат да се превърнат и в ексклузивни участници на нейната първа прожекция. И то в компанията на актьорите и екипа на филма.

"Брънч за начинаещи" събира на едно място вече любими на зрителите лица като Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева. Към звездната компания се присъединяват и Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, както и добре познатите Павел Колев, Ицака Филип Буков и Владимир Ампов - Графа. 

Фотограф: Яна Блажева

Филмът проследява историята на изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ – Крум и Жана. Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е на път да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена, нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Специално пред камерите на Actualno.com застана актрисата Жаклин Дочева, за да ни разкаже повече за образа на "Майчето", в който тя се превъплъщава.

"За мен е чест отново да съм част от този екип. Майчето е изключително забавна и мисля, че хората няма да имат осъждане към този образ, защото тя колкото и да прави белички, всичко е много наивно, по детски, много спонтанно. Всичко може да ѝ се прости на Майчето. Тя е забавна, директна и колкото и другите образи да изтръпват на моменти от това, което казва, те подсъзнателно си мислят понякога, че искат да са като нея", разказа Дочева. 

Жаклин Дочева е вече позната на зрителите с ролята си в култовия сериал "Татковци" и в българската криминална драма "Клетката", където се превъплъти в ролята на адвокат София Гендова. Дочева участва и в пълнометражния филм на Яна Титова "ДИАДА", където я виждаме като майката на Ива - Светлана. 

"Аз съм много благодарна за шансовете, които съм имала, защото знам, че много мои колеги искат да снимат, но просто не е дошло времето или не са дошли тези роли. И на първо място нося със себе си тази благодарност, че това нещо е дошло при мен, защото много съм работила и съм го искала. И много си обичам ролите, наистина са ми като деца, но ги пускам, не искам да ги смесвам", разказа още актрисата. 

Какво още ни сподели Жаклин за нейния образ и за предстоящия филм - вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
филм Интервю Студио Actualno Брънч за начинаещи Жаклин Дочева
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес