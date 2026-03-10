Износът на Китай надмина всички очаквания през 2026 г.

Външната търговия на Китай бележи ръст в началото на годината, като износът и вносът нарастват много по-силно от очакваното, показват официални данни, публикувани днес. Износът е нараснал с цели 21,8 процента през януари и февруари в сравнение със същия период на миналата година, измерен в щатски долари, съобщиха китайските митнически власти. Вносът също е отбелязал рязък ръст, като се е повишил с 19,8 процента.

Търговски излишък от 213,6 млрд. долара

В резултат Китай отчита търговски излишък от 213,6 млрд. долара.

Анализаторите очакваха износът да нарасне с малко над 7 процента през първите два месеца на годината в сравнение със същия период на миналата година, а прогнозите за вноса бяха за ръст от 6,3 процента.

Китай обикновено публикува комбинирани данни за търговията за януари и февруари, за да избегне изкривявания, причинени от празничните дни около Лунната Нова година, която тази година бе през февруари.

Резкият ръст на външната търговия на Китай обхваща периода преди началото на израелските и американските атаки срещу Иран, които оттогава започнаха да оказват влияние върху световната търговия.

