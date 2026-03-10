Лайфстайл:

Износът на Китай надмина всички очаквания през 2026 г.

10 март 2026, 16:03 часа 353 прочитания 0 коментара
Износът на Китай надмина всички очаквания през 2026 г.

Външната търговия на Китай бележи ръст в началото на годината, като износът и вносът нарастват много по-силно от очакваното, показват официални данни, публикувани днес. Износът е нараснал с цели 21,8 процента през януари и февруари в сравнение със същия период на миналата година, измерен в щатски долари, съобщиха китайските митнически власти. Вносът също е отбелязал рязък ръст, като се е повишил с 19,8 процента.

Търговски излишък от 213,6 млрд. долара

В резултат Китай отчита търговски излишък от 213,6 млрд. долара.

Още: Китай почна да помага на Иран. Наченки на раздор в Техеран. Ракети "Катюша" удариха посолството на САЩ в Ирак (ВИДЕО)

Анализаторите очакваха износът да нарасне с малко над 7 процента през първите два месеца на годината в сравнение със същия период на миналата година, а прогнозите за вноса бяха за ръст от 6,3 процента.

Китай обикновено публикува комбинирани данни за търговията за януари и февруари, за да избегне изкривявания, причинени от празничните дни около Лунната Нова година, която тази година бе през февруари.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Резкият ръст на външната търговия на Китай обхваща периода преди началото на израелските и американските атаки срещу Иран, които оттогава започнаха да оказват влияние върху световната търговия.

Още: Пред числата и Путин не може да спори: Китай измества Русия от вековна нейна сфера - Централна Азия

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Внос износ Китай Външна търговия китайска икономика
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес