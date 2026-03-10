Миналата година САЩ отхвърлиха предложение на Украйна за дронове-прехващачи, а днес се молят

През август 2025 г. Украйна е предложила на САЩ своята изпитана в бой технология за сваляне на ирански дронове "Шахед" като е предложила съвместно производство. Axios съобщава, че по онова време украинците са направили презентация в PowerPoint пред представители на администрацията на президента Доналд Тръмп, като са показали как техните дронове-прехващачи могат да защитят американските сили и техните съюзници в една война в Близкия изток. Тогава обаче от Белия дом са отхвърлили предложението като непредставляващо интерес.

Сега обаче в условията на военни действия срещу Иран се е оказало, че САЩ не са толкова подготвени, колкото са смятали, в отразяването на масираните ирански атаки и сега искат от Украйна помощ в борбата с дроновете. Защото доста по-евтините ирански дронове сега налагат скъпоструващи отбранителни мерки, а вече доведоха и до жертви сред американските военнослужещи.

"Отхвърлянето на предложението на Украйна се нарежда сред най-големите тактически грешки на администрацията, откакто бомбардировките срещу Иран започнаха на 28 февруари", казват длъжностни лица пред изданието.

