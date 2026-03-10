ОАЕ: Отбраняваме се срещу бруталната и непровокирана иранска агресия

Обединените арабски емирства (ОАЕ) потвърждават, че са в състояние на отбрана в отговор на бруталната и непровокирана иранска агресия, която включваше изстрелването на повече от 1400 балистични ракети и дронове, насочени към инфраструктура и цивилни обекти, довели до смърт сред цивилното население. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи на ОАЕ, цитирано от националната новинарска агенция УАМ.

Тези атаки представляват грубо нарушение на международното право и Устава на ООН, посегателство върху суверенитета и териториалната цялост на ОАЕ и пряка заплаха за тяхната сигурност и стабилност.

ОАЕ подчертават, че не се стремят да бъдат въвличани в конфликти или ескалация.

Страната обаче потвърждава пълното си право да предприеме всички необходими мерки за защита на своя суверенитет, национална сигурност и териториална цялост, както и за гарантиране на безопасността на своите граждани и на чуждестранните жители, в съответствие с международното право и Устава на ООН.