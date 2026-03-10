Надценки до 135 процента в търговските вериги е установила КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е констатирала огромни надценки при търговските вериги. Това съобщи на пресконференция в Пловдив председателят на комисията Росен Карадимов. "Констатирахме, че тези надценки, които могат да стигнат до 90 процента, а при минералната вода - до 135 процента, имат два компонента. Единият компонент е отстъпката, която производителят дава на веригата. А вторият компонент е нормалната търговска надценка, която веригата слага", каза председателят на КЗК.

Карадимов посочи, че предстои двата компонента да бъдат подложени на детайлно изследване от комисията. "Нашата убеденост е, че специално в България компонентът на отстъпка, която производителят дава за българско производство, е нелогично голяма и трудно може да бъде защитена, заяви още председателят на КЗК, цитиран от БТА.

Днес ръководството на комисията проведе срещата с млекопроизводители и млекопреработватели от цялата страна в Аграрния университет в Пловдив във връзка със задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти.

Вносът на млечни продукти е нараснал с 45 на сто

Вносът на млечни продукти у нас е нараснал с близо 45 на сто за последните пет години, съобщи зам.-председателят на КЗК Жельо Бойчев.

Данните са от първия междинен анализ на сектора за бързооборотни и селскостопански продукти. Бойчев посочи още, че за същия период от време производството на сурово краве мляко е намаляло с 25 процента. "Секторът не може да задоволи потребностите на българските граждани от млечни продукти. Картината е драматична", заяви зам.-председателят на комисията.

Данните сочат още, че млечните крави са намалели с 26 на сто, при овцете спадът е 46 на сто, а при козите - 42 процента за последните пет години. Намалял е и броят на земеделските стопанства. С 66 процента са намалели фермите за крави, отново с 66 на сто - за овцете, а при козите - със 70 на сто. Било е констатирано и увеличение на разходите за производство на мляко с 27 процента.

"Длъжни сме да дадем отговор на българското общество - защо българските граждани заплащат едни от най-високите цени, закупувайки млечни продукти, а същевременно българските производители, българските преработватели изнемогват", каза Бойчев.

Според комисията конкурентоспособността на сектора може да се повиши с подкрепата на държавата.

"Когато започнахме анализа на храните, ние самите не предполагахме до какви крайни изводи ще стигнем. Междинният доклад показа, че драматичните деформации са в сектора на млекопроизводството и млекопреработването. България като традиционен производител и преработвател на мляко и млечни продукти в момента е на драматично изоставащи нива от европейското ниво. Ще ангажираме целия потенциал на комисията да се образуват конкретни производства там, където констатираме изкривена конкурентна среда", заяви Карадимов.