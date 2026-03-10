Спорт:

Гюров говори с премиерите на Гърция и Хърватия: Най-лошият сценарий с горивата и обща отбрана заради заплахата за Европа (СНИМКИ)

Служебният премиер Андрей Гюров разговаря с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис за сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата, както и с хърватския си колега Андрей Пленкович - за възможността за задълбочаване на сътрудничеството в отбраната и енергетиката. Дискусиите на 10 март, за които съобщи правителственият пресцентър, идват на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран и продължаващата несигурност за доставки и цени на горива заради затварянето на ключовия Ормузки проток.

Гюров е в Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон участва в среща на лидерите относно европейския подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.

"Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за Европейския съюз и нейното модернизиране и интегриране се нарежда сред водещите европейски приоритети. Електроенергийните мрежи - тяхното ефективно развитие и оперативна съвместимост в рамките на Съюза са важни както за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, така и за гарантиране дългосрочната енергийна сигурност", каза на срещата служебният премиер.

Снимка: Министерски съвет

Той приветства усилията на ЕС по темата и същевременно отбеляза колко важна е регионалната свързаност и развитието на енергийните коридори. Според министър-председателя за добре функциониращ европейски енергиен пазар са съществени именно "трансграничните междусистемни връзки, оптимизиране използването на наличните ресурси и осигуряване на сигурни, гъвкави и устойчиви потоци на електроенергия между държавите членки". Гюров посочи още, че мащабът на необходимите инвестиции в мрежовата инфраструктура изисква цялостен и дългосрочен подход към финансирането.

В рамките на срещата министър-председателят акцентира върху стратегическото значение на ядрената енергетика, ролята й за осигуряване на стабилно и достъпно електроснабдяване и за постигане на климатична неутралност. Премиерът отбеляза "последователните стъпки на страната ни" за изграждането на нови ядрени мощности. Целта на България е да бъде сред първите в Европа, които ще изградят и въведат в експлоатация реактори от типа AP1000, "при пълно съответствие с международните стандарти за безопасност и с най-добрите практики в развитието на ядрената енергетика", каза той.

Страната ни разглежда също така малките модулни реактори като допълваща технология към съществуващите си ядрени мощности и активно проучва възможностите за тяхното внедряване, отбеляза премиерът, цитиран от правителствената пресслужба.

Гюров и Мицотакис обсъдиха мерки срещу влошаване на обстановката с горивата

Гюров и Мицотакис отделно обсъдиха теми, свързани със сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата във връзка със ситуацията в Близкия изток. Акцент в разговора бяха и предизвикателствата във връзка с евентуално влошаване на обстановката в региона. Двамата се обединиха около разбирането, че по-нататъшното задълбочаване на "отличното двустранно и регионално сътрудничество" е от ключово значение, за да могат двете държави да посрещнат подобни предизвикателства възможно най-подготвени.

Снимка: Министерски съвет

В хода на разговора Андрей Гюров изрази висока оценка за бързия и положителен отговор от Гърция на молбата на България за помощ в сферата на въздушната отбрана, съгласно договореното между министрите на отбраната Атанас Запрянов и Никос Дендиас. „Подкрепата Ви е пример за европейска и съседска солидарност в ключов момент. В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности, който е изправен пред сходни регионални предизвикателства. Това партньорство обхваща широк спектър от сфери – външни работи и регионална сигурност, енергетика и транспорт, цифрова свързаност и инфраструктура“, заяви министър-председателят.

Гюров и Пленкович също говориха за цените на горивата, но и за заплахите за сигурността на Европа

Андрей Гюров и хърватският му колега Андрей Пленкович обсъдиха мерки срещу повишаването на цените на горивата с оглед ситуацията в Иран и затрудненията в корабоплаването през Ормузкия проток.

По отношение на енергийната политика - в хода на срещата беше отбелязано значението на диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Съвсем наскоро двете страни се включиха в подписването на „Съвместно изявление за повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа“, признавайки стратегическото значение на дългогодишното сътрудничество в областта на енергетиката.

Гюров и Пленкович обсъдиха също така заплахите за сигурността на Европа и необходимостта от укрепване на капацитета на отбранителните индустрии. Премиерът на България подчерта "отличните двустранни отношения" между България и Хърватия, "които ще се задълбочат с подписването на Меморандум за сътрудничество в областта на отбраната". На фона на сложната международна обстановка това ще отвори нови възможности за съвместни инициативи в области като защита на критичната инфраструктура, бърза мобилност и киберустойчивост, отбелязаха от Министерски съвет.

Снимка: Министерски съвет

Българският премиер изтъкна още, че в последните две години разходите на страната ни за отбрана достигат 2% от БВП и тази тенденция трябва да продължи. България е подготвила Национален план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 г. - съгласно договорката на страните членки на НАТО - и предстои той да бъде приет.

България се стреми към ускоряване на дигиталната трансформация във всички сектори и отключване на потенциала на нововъзникващите технологии, отбеляза още министър-председателят Андрей Гюров по време на разговора си с Пленкович. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в области като дигиталната трансформация, зелените технологии и изкуствения интелект.

Димитър Радев
