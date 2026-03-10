Лайфстайл:

Унищожиха снаряд, намерен на ЖП прелез

10 март 2026, 15:42 часа 229 прочитания 0 коментара
Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди 76 мм силно корозирал снаряд с взривател днес, 10 март. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Боеприпасът е открит на ЖП прелез „Сторгозия“ в град Плевен. Военнослужещите, под ръководството на лейтенант Свилен Маринов и при спазване на всички необходими мерки на сигурност, унищожиха боеприпаса в покрайнините на града.

Снимка Министерство на отбраната

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Спасиана Кирилова
