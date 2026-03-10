България с горива за над 90 дни, но цените може да тръгнат нагоре

България разполага със запаси от бензин, дизел и керосин, които могат да покрият вътрешното потребление за повече от 90 дни. Това заяви заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов по време на извънредно изслушване в Народното събрание, поискано от "ДПС-Ново начало" с подкрепата на ИТН.

Изслушването беше свикано заради напрежението в Близкия изток след атаките на САЩ и Израел срещу Иран, последвалите ответни удари и затрудненията в корабоплаването през Ормузкия проток. През него преминават около 20% от световните доставки на петрол.

Михайлов посочи, че към 10 март България разполага със запаси, които надхвърлят минималния нормативен срок от 90 дни. Още: Има ли спекула с цените на горивата у нас: Позицията на петролния бранш

"Произходът на внасяните до момента на територията на страната нефтени суровини за преработка не предполага затруднения от логистичен характер", заяви той.

По думите му в момента се наблюдава известно успокояване на цената на петрола сорт Брент, който служи като основен ориентир за европейските пазари. След предходен спад котировките се задържат около 88 - 90 долара за барел.

От финансовото министерство изчисляват, че увеличение на цената на суровия петрол с 1% води средно до поскъпване на течните горива за крайния потребител с около 0,8 процентни пункта.

При подобна зависимост, ако цената на петрола се повиши с 10%, средната цена на бензин А95 - която в момента е около 1,29 евро за литър - може да достигне приблизително 1,36 евро за литър още през този месец. Още: Цените на бензина, дизела и газа в България: Влиянието на световната бъркотия

Цената на дизеловото гориво, която е около 1,34 евро за литър, би могла да се повиши до около 1,41 евро за литър през март и да достигне 1,45 евро за литър през април, ако международните котировки се задържат на по-високи нива.

"При тези прогнози за 2026 г. не се очаква влошаване на реалния растеж на БВП", каза още Михайлов.

Нефт за "Лукойл"

По време на изслушването особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов заяви, че доставките на суров нефт са осигурени поне до края на март.

"Има график за доставки до месец април. Има известно забавяне, но към момента няма отказ, че те няма да бъдат изпълнени. Така че за месец март всичко е подсигурено. Специфичното е в ценообразуването и покупката на самия нефт - има сериозни затруднения. Дори да намерите нефт, може да се окаже трудно да го транспортирате и това е сериозен проблем. Не може да се предвиди каква ще бъде ситуацията на следващия ден", заяви Спецов. Още: Трайков: Спецов да мисли и за българските потребители, договорът с „Боташ“ е безмилостен

Той обясни и механизма, по който цените на международните пазари се пренасят върху тези на бензиностанциите.

"Ако един танкер е натоварен на 10 март, той ще влезе в рафинерията на 7 април, но трябва да бъде платен на 19 март по котировки от 11 - 17 март. Затова и на колонките поскъпването се усеща по-рано", каза той.

Обикновено промените в цените на световните пазари се отразяват на цените на дребно по бензиностанциите със закъснение от около две седмици.

Агенция "Митници", която е към Министерството на финансите, извършва ежедневен мониторинг както на международните, така и на вътрешния пазар на горива. При значителни промени в цените или във веригите на доставки институцията ще предложи конкретни мерки. Още: Рязко поскъпване на бензина и дизела в България ще е спекулация: Обяснение на база думи на финансовия министър

Със заповед на служебния премиер Андрей Гюров е създадена и междуведомствена комисия към Министерския съвет, която в следващите дни трябва да предложи пакет от мерки за реакция при евентуална пазарна нестабилност.

Една от обсъжданите идеи е въвеждането на "финансово компенсаторни механизми", съобщи заместник-министърът на финансите, без да навлиза в подробности за конкретните параметри на предложението.