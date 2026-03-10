Кабинетът "Желязков" е уведомил Тръмп, че България временно няма да спазва Устава на Съвета за мир

С решението на Министерски съвет за присъединяване на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп правителството на Росен Желязков е било задължено да уведоми САЩ, че съгласно Конституцията няма как да прилага Устава на Съвета за мир до неговата ратификация от Народното събрание. Затова, в изпълнение на точка 3 от Решение №46 на МС от 21 януари тази година, кабинетът в оставка е изпратил чрез Министерството на външните работи две ноти до Вашингтон – до Посолството на Щатите в София и до Държавния департамент. С тях е било препратено писмо от Росен Желязков до Доналд Тръмп, с което сме информирали САЩ, че няма да прилагаме „временно“ Устава на Съвета за мир.

Новината става ясна от писмен отговор на настоящия служебен министър-председател Андрей Гюров до депутата от ПП-ДБ Васил Пандов. Народният представител цитира чл. 85, ал. 1, т. 2 на българската Конституция, според който хартата на борда за мир подлежи на ратификация със закон от парламента – преди този акт обнародването не обвързва България и няма правно действие. Той е попитал Росен Желязков дали е уведомил САЩ за това, но не е получил отговор в посочения в правилника на Народното събрание срок от 10 дни. След това кабинетът предаде властта на служебното правителство.

От отговора на Гюров обаче става ясно какви действия е предприел Министерски съвет при Желязков. Премиерът посочва още, че с Решение №46 на МС от януари за одобряване и подписване на Устава на Съвета за мир при условие на последваща ратификация е одобрен самият устав като основа за водене на преговори. Също така е упълномощен министър-председателят (тогава Росен Желязков) да подпише този устав от името на Република България – при условие на последваща ратификация. Възложено му е да уведоми и САЩ, че документът няма да се прилага временно, защото така и не дойде нужната ратификация от парламента.

Появата на тогавашния премиер Росен Желязков пред Тръмп на Световния икономически форум в Давос и подписването за присъединяване към Съвета за мир станаха обект на остри критики, защото целият ЕС - с изключение на Унгария и България - блокира инициативата. Причината за бойкота бе подходът на американския президент към Европа, включително заплахите за мита срещу държави, които не подкрепят амбициите му да придобие Гренландия, обвиненията към Украйна, че не Русия, а самата тя не иска мир, и др.

Желязков обаче подписа България да стане страна учредителка в борда, който има за цел да следи за спазването на мира в Ивицата Газа и впоследствие да се концентрира върху разрешаването на други военни конфликти. Поканата за Съвета за мир към руския диктатор Владимир Путин и към беларуския му колега Александър Лукашенко, който прие, допълнително делегитимираха инициативата в очите на държавите членки на ЕС.

С течение на времето войната на САЩ и Израел срещу Иран също повдигнаха въпроси какъв мир търси Тръмп в Близкия изток, а и по света като цяло.

Росен Желязков подписа, без да има ратификация от страна на Народното събрание, което предизвика критиките на вътрешния политически фронт у нас. В крайна сметка кабинетът в оставка отложи ратификацията на участието на България в борда за следващия парламент, който ще бъде съставен след изборите през април.

