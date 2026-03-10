Израел е използвал бял фосфор в Ливан и е убил над 80 деца в новата ескалация: Данни на международни организации

Human Rights Watch твърди, че израелската армия е използвала боеприпаси с бял фосфор над жилищни райони в южната част на Ливан, което повдига правни и хуманитарни опасения на фона на засилването на сраженията между Израел и подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", действаща на ливанска територия. Правозащитната организация заяви, че израелските сили са използвали снаряди с бял фосфор над град Йохмор на 3 март. Боеприпасите са експлодирали над жилищни сгради и са предизвикали пожари в целия район.

Организацията е проверила осем снимки, на които се виждат експлозии на бял фосфор над населени квартали, както и на екипи на гражданската защита, които гасят пожарите.

Още: Израел не спира да "чупи костите" на Иран: Унищожения в химически комплекс и ракетен завод (СНИМКИ, ВИДЕО)

Смърт и страдания за цял живот - незаконният бял фосфор

Белият фосфор е химично вещество, което се възпламенява при контакт с кислород, като произвежда силна топлина и гъст дим. HRW заяви, че употребата на това вещество в близост до цивилни може да доведе до тежки изгаряния и дългосрочни увреждания. „Запалителните ефекти на белия фосфор могат да причинят смърт или жестоки наранявания, които водят до страдания за цял живот“, казва изследователят от организацията Рамзи Каис.

Съгласно международното хуманитарно право - използването на бял фосфор над населени райони е незаконно поради безразборните вреди, които може да причини.

NEW: The Israeli military unlawfully used white phosphorus over homes on March 3, 2026, in the Lebanese town of Yohmor.



The use of white phosphorus over residential areas is extremely alarming and will have dire consequences for civilians.



Read more: https://t.co/ulrNyd9Ceh pic.twitter.com/DlUTViKwo7 — Human Rights Watch (@hrw) March 9, 2026

Оръжията с бял фосфор са класифицирани като запалителни оръжия съгласно Протокол III от Конвенцията за определени конвенционални оръжия. Протоколът забранява използването на запалителни оръжия срещу военни цели, разположени сред цивилни лица. Израел обаче не е подписал Протокол III и следователно не е правно обвързан с него.

Бял фосфор може да се използва законно на бойното поле за цели като димна завеса, маркиране на цели, осветяване или изгаряне на укрепления, но не и по начини, които застрашават цивилното население.

Още: Жестока бомбардировка: Израел срина с бомби руски културен център (ВИДЕО)

Ливанският национален съвет за научни изследвания съобщи по-рано, че израелските сили са извършили 175 атаки с бял фосфор в южната част на Ливан между октомври 2023 г. и юли 2024 г., много от които са предизвикали пожари, които са изгорили над 600 хектара земеделска земя. Оттогава ливанските фермери тестват замърсяването на почвата, за да определят дали селскостопанското производство може да бъде безопасно възобновено.

Израелската армия не знае за такива случаи в Ливан

Израелската армия заяви пред Reuters, че не е наясно с никакви потвърдени случаи на използване на снаряди с бял фосфор в Ливан по време на инцидента, цитиран от HRW. Тя също така обяви, че не е прегледала видеоклиповете, посочени в доклада, и не може да коментира твърденията.

Ливанските власти не са дали официален отговор на доклада на Human Rights Watch.

Още: Все повече американски жертви във войната срещу Иран. САЩ удариха пристанища, Техеран порази рафинерия и военна база в Бахрейн (ВИДЕО)

УНИЦЕФ: По 10 убити и 36 ранени деца в Ливан на ден

На 3 март израелската армия нареди на жителите на Йохмор и 50 околни села и градове да се евакуират, защото израелските операции по южния ливански фронт се засилиха. Ескалацията е част от по-широкото противопоставяне между Израел и "Хизбула", което пак се разгаря успоредно с по-широкия регионален конфликт в Близкия изток.

Според хуманитарните организации израелските удари в Ливан през последната седмица са убили близо 400 души и са принудили стотици хиляди жители да напуснат домовете си. Децата са силно засегнати от боевете. Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) съобщи, че от 2 март насам най-малко 83 деца са били убити и 254 са били ранени в Ливан по време на ескалиращите сблъсъци между израелските сили и "Хизбула". Според агенцията това се равнява на повече от 10 убити и 36 ранени деца на ден.

“As military strikes continue across the country, children are being killed and injured at a horrifying rate, families are fleeing their homes in fear, and thousands of children are now sleeping in cold and overcrowded shelters.” - @UNICEFmena's @E_Beigbeder on the rise in child… pic.twitter.com/JxfWPtR1o5 — UNICEF (@UNICEF) March 9, 2026

Новият доклад на HRW следва по-ранни твърдения на Amnesty International относно израелските операции в Ливан. В разследване, публикувано през октомври 2023 г., Amnesty заяви, че израелските сили са използвали безразборно бял фосфор при атака срещу село Дайра на 16 октомври. Организацията заяви, че инцидентът „трябва да бъде разследван като военно престъпление“, припомня Clash Report.

Още: Загинали и ранени при израелски въздушни удари в Ливан (ВИДЕО)

Докато конфликтът продължава, официални лица твърдят, че израелските сили може би се готвят за продължителна военна кампания срещу "Хизбула". Според Financial Times израелските власти планират операция, която може да продължи толкова дълго, колкото текущия конфликт с Иран, или дори повече.