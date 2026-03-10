Арнолд Шварценегер така се е нацепил, че не може да мине през вратата (ВИДЕО)

Световната екшън звезда и легенда на културизма Арнолд Шварценегер шокира феновете си по време на Arnold Expo 2026, което се проведе от 5 до 8 март в Кълъмбъс, Охайо. Ежегодният фестивал за културизъм, фитнес, хранителни добавки и здравословен начин на живот се радва на огромен интерес и всяка година събира стотици хиляди посетители, сред които обикновени хора и много звезди. Създаден през 1983 г. от Арнолд Шварценегер и Джим Лоримър, фитнес фестивалът на Арни всяка година се превръща в едно от най-посещаваните събития в света в тази сфера.

Арнолд Шварценегер не може да мине през вратата

Тазгодишното издание ще се запомни и с един ключов момент, в който главна роля, разбира се, изпълнява Арнолд Шварценегер. Видео, което вече се превърна в хит в интернет, показва как Арни тръгва да минава през една доста широка врата. Шварценегер обаче се "запъва" и не успява да мине през нея, показвайки колко се е "нацепил" и колко е як. След няколко неуспешни опита да премине, Арни се сеща как да излезе от ситуацията и се завърта, за да премине с рамото напред. Под виковете и одобрението на феновете той преминава успешно и продължава със задачите си.

🚨 ARNOLD SCHWARZENEGGER HAS FANS WORRIED AFTER STRUGGLING TO GET THROUGH A DOORWAY



A video going viral shows the action movie legend approaching a doorway at the Arnold Expo… and then something strange happens.



He was clearly joking about being too big to fit but people are… pic.twitter.com/1LZ2Q9tJ14 — HustleBitch (@HustleBitch_) March 9, 2026

Самоиронията на Арнолд Шварценегер е всеизвестна, но дори такива дребни случки доказват, че 78-годишният актьор, бивш културист и бивш губернатор на Калифорния не е загубил чувството си за хумор, въпреки че е изключително влиятелен в световен мащаб.