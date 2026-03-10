САЩ са обявили пред Европа какви санкции срещу руския петрол ще облекчат

САЩ са посочили на европейските си съюзници, че всяко по-нататъшно облекчаване на санкциите върху руския петрол ще се ограничи предимно до доставките за Индия. Това твърди Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Новината идва дни след като американският финансов министър Скот Бесент обяви, че ведомството му обмисля отмяна на санкции върху руския петрол, за да се справи с глобалния недостиг на тази суровина, причинен от военната операция срещу Иран.

Президентът Доналд Тръмп също обяви на 9 март, че може да отмени „определени санкции, свързани с петрола, за да се намалят цените“, но не даде допълнителни подробности, освен да потвърди, че е обсъдил темата с руския диктатор Владимир Путин по телефона.

САЩ вече са предоставили на Индия изключение за внос на руски петрол по море.

Окончателното решение е на Тръмп

По време на телефонен разговор между министрите на финансите от Г-7 в понеделник САЩ подчертаха, че решението за Индия е „много ограничено както по отношение на времето, така и по отношение на обхвата на мерките“, заяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис. „Те не очакват това да има съществено влияние върху приходите от руския петрол“, заяви той на пресконференция, след като по-рано се включи в разговора на Г-7.

САЩ подчертаха, че всяко допълнително облекчаване на санкциите ще бъде подобно, посочват запознати лица пред Bloomberg. Те предупреждават, че окончателното решение е на Тръмп.

Намаляването на производството на петрол в Близкия изток се задълбочава. Затварянето на Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на нефт и втечнен газ, доведе до покачване на цената на петрола до 120 долара за барел в понеделник.

Същия ден Тръмп заяви, че САЩ и Израел постигат значителен напредък във войната си срещу Иран и могат да сложат край на конфликта „много скоро“, което ще ограничи скока в цените на петрола.

Само че ударите продължават и страните от Г-7 заявиха, че са готови да освободят стратегическите си петролни резерви, ако е необходимо. Въпреки това някои страни членки считат, че условията за такова освобождаване все още не са налице - според вътрешна информация, цитирана от изданието на база източници. Лидерите на Г-7 може да проведат телефонен конферентен разговор по-късно тази седмица, за да обсъдят войната в Иран.

