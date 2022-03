Използването на лявата ви ръка в тези страни ще ви доведе неприятности – Вижте защо

Подаване на блюдата на масата за хранене

Добрият етикет на масата за хранене изисква прехвърляне на храна и напитки от дясно. Това правило е опит да се наложи ред в процеса на подаване на храна и напитки на масата за хранене. Важното е, че когато се подават няколко ястия по едно и също време, всички те вървят в една и съща посока. С други думи, правилото може също толкова лесно да бъде „преминаване наляво“. Но някой е избрал това „за правилно“ и така е останало до днес.

За успех и щастие в живота



Подаването на вещи в Индия

В Индия лявата ръка е свързана с личната хигиена - и това включва обуването и събуването на обувките. Също така се счита за общо нечисто. Ето защо никога не трябва да го използвате, за да предадете предмет – било то солницата или визитка – на друг човек. Всъщност някои хора в Индия ще откажат да приемат предмет, който е бил подаден с лявата ръка.

Докосване на храна в Индия

По същите причини се счита за грубо да подавате предмет с лявата си ръка в Индия, също както се счита за лош етикет да позволяваш на лявата си ръка да влиза в контакт с храна, включително да си сервираш от чиния или да ядеш от собствената си чиния с нея.

Хранене в Етиопия

Етиопският стил на хранене се отказва от приборите и индивидуалните чинии в полза на отчупването на парчета „инджера“, плосък хляб, за да загребете храната от общите купи направо в устата си. Но за това трябва да се използва само дясната ръка. Както в Индия, хората в Етиопия са обучени да използват лявата си ръка за целите на „баня“, така че лявата ръка се счита за „мръсна“. Етиопците обаче не виждат валутата като мръсна; при обмен на валута от човек на човек се използва дясната ръка.

Обмен на пари в Близкия изток

В Близкия изток, за разлика от Етиопия, се счита за грубо да докосвате парите с лявата си ръка. Също така е грубо да вземете нещо с лявата си ръка. И както в Етиопия и Индия, в Близкия изток се смята за грубо да се яде с лявата ръка.

Писане на японски

Не е строго правило, че никога не трябва да пишете на японски с лявата си ръка, но по-скоро когато го правите, ще работите срещу себе си. Штрихите, които съставляват японските букви, са написани отляво надясно и е по-трудно да напишете щрих отляво надясно, отколкото обратно.

Как да взимаме правилните решения



Ръкостискане, почти навсякъде

Във всички гореспоменати страни, където лявата ръка се счита за мръсна, ръкуването с лявата ръка би било изключено. Но също така е изключено почти навсякъде другаде по света. Всъщност, разговорно в Съединените щати, терминът „ръкостискане с лява ръка“ се счита за обида и се отнася до неискрени обещания.

Източници:

Emily Post Etiquette: “Passing Food at the Table”

Quartz: “Your smartphone performs better in one hand than the other”

Signing Savvy: “Does it matter what hand you use?”

Rough Guides: “Culture and Etiquette in India”

Lonely Planet: “Eating Etiquette”