Лудогорец пределно мобилизиран за Шампионска лига, но без класен играч. Има ли трансферни преговори с ЦСКА?

Българският футболен шампион Лудогорец е пределно мобилизиран да победи Ференцварош и да стигне до плейофите в Шампионска лига. Това обяви изпълнителният директор Ангел Петричев. Той обаче призна, че липсата на швейцарския нападател Квадво Дуа определено ще се отрази на класата на отбора. Петричев знае, че домакинският фактор ще помогне на унгарския шампион в предстоящия мач, но и напомни, че Лудогорец по традиция играе силно пред голяма публика.

Лудогорец няма право на грешки срещу Ференцварош

"Очаквам труден мач, защото на тази етап от турнира всяка грешка се наказва. Всички сме с нагласата всеки със своите задължения да бъде максимално концентриран, за да се поздравим с успех. Това е един мач, който ако го спечелим, ни гарантира плейоф за Шампионската лига. Това е много важно по отношение целите на клуба и всички усилия, които влагаме. Всички сме пределно мобилизирани. Надявам се да се поздравим с крайния успех", заяви Петричев.

Почеркът на Руи Мота вече се вижда, философията на треньора допада на Петричев

"Имат домакинско предимство, няма какво да се заблуждаваме. Нашият отбор е свикнал да играе пред голяма публика. Домакинският фактор винаги е важен, разбира се. Трябва да го преодолеем", добави още той. И продължи: "Има какво да се желае и подобрява. Няколко неща ми харесват. Първото е трудолюбието и желанието на целия треньорски щаб и играчите. Виждам, че всеки дава максимума от себе си."

"Вече се вижда почеркът на треньора. Ще му трябва още малко време, за да наложи напълно своите идеи. Неговата философия на игра ми харесва. Има къде да се поработи. Аз не съм човекът, който да дава оценки, но като ръководител бих могъл да кажа, че се трудят момчетата, както и треньорският щаб."

"Рано или късно, това, което искаме да виждаме от Лудогорец като игра и поведение на терена, ще се получи. Имаме страхотни играчи. Новите момчета бързо се адаптират. Липсва ни Квадво Дуа, който за съжаление е контузен. Той щеше да повлияе много на класата на Лудогорец. Вървим в правилна посока", каза още Петричев.

Петричев нито потвърди, нито отрече за преговори с ЦСКА за Иван Йорданов

Изпълнителният директор на Лудогорец отбеляза, че има интерес към играчи на отбора, но на този етап никоя оферта не удовлетворява клуба. Той отказа да коментира дали е имало разговори с ЦСКА за евентуален трансфер на Иван Йорданов: "Нека не коментираме този въпрос. Няма новини в тази посока."