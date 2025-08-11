Войната в Украйна:

След падане от люлка: Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, медицинският хелекоптер в помощ

6-месечно бебе е получило тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка в Монтана, потвърдиха от болницата в града пред bTV. Детето е транспортирано с медицински хеликоптер и му е оказана незабавна спешна медицинска помощ.

По време на инцидента шестмесечното бебе е било с по-голямо дете от семейството - 12-годишно момиче, която го изпуснала, докато го люлее. Дежурните медици от филиала на спешна помощ във Вършец се усъмнили и подали сигнал до 112. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Монтана, пише още медиата.

Снимка: БГНЕС

Това е поредна успешна транспортна мисия за медицински хеликоптер у нас, след като преди време отново при спешен случай бе успешно транспортиран от Видин до София тежко пострадал мъж, а отново медицинският хеликоптер превози пострадал от Разлог до София.

