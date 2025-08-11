Радев наложи вето на спорните промени за екооценките

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в парламента приетите в последния работен ден на депутатите промени в Закона за държавната собственост. С тях управляващите и "ДПС – Ново начало" решиха да отпадне втората съдебна инстанция при обжалване на екологични оценки – гласуване, проведено без кворум и в нарушение на процедурните правила.

От прессекретариата на президента уточняват, че според Радев приетите на 31 юли 2025 г. промени "отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата".

Мотивите

Във връзка с това в мотивите си президентът Радев посочва, че тези промени създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващото мнозинство.

"По-притеснителното е обаче, че те легализират отказ от конституционни правомощия, поверени на изпълнителната власт по управление и разпореждане с имущество, отговорност на държавата. В дългосрочен план това би се отразило на активите на самите дружества и обезсмислило забранителния списък, в който номинално присъстват", посочват от президентската институция. Още: Президентът разбуни духовете: Кой как му отговори (ОБОБЩЕНИЕ)

Спорните промени

Припомняме, че гласуването в последния пленарен ден преди лятната ваканция беше белязано от процедурен скандал. Председателят на парламента Наталия Киселова отмени проверка на кворума, след като в залата се оказаха 116 депутати при изисквани 121. Това позволи окончателно гласуване на поправките, включително тези, внесени през преходните и заключителните разпоредби на закона. Опозицията от „Продължаваме промяната – Демократична България“ обяви, че ще иска оставката на Киселова.

Новите текстове поставят на бързата писта продажбата на около 4400 имота с отпаднала необходимост, включително коминът на "Пирогов", терени по Черноморието, части от язовири, защитени местности, имоти в природни паркове и на държавната граница. Поправките позволяват раздържавяване на обекти от забранителния списък без решение на Народното събрание – включително пристанищата във Варна и Бургас, части от лечебни заведения, имоти на "Български пощи" и БДЖ. Още: "Продължаваме промяната" с петиция срещу разпродажбата на хиляди държавни имоти

С приетите промени се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на решения за ЕО и ОВОС, като мотивът на вносителите е "ускоряване на приоритетни инвестиционни проекти". Сроковете за произнасяне на компетентните органи по такива проекти се намаляват наполовина, без да е дадено ясно определение за "приоритетен проект". Още: Радев: Правителството на Пеевски се готви да продава държавни имоти, стягат най-големия грабеж

Заради ветото е вероятно Народното събрание да бъде свикано извънредно по време на лятната ваканция – опция, която ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" вече обсъждаха.