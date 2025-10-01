Изумително предизвикателство: Дърпане на кораб със зъби (ВИДЕО)

С нищо друго освен хъс и желязна челюст, изключително популярният египетски борец постави световен рекорд, като издърпа 700-тонен кораб със зъби. Спортистът Ашраф Махрус премести масивния кораб в Хургада на 27 септември, съобщи NBC News. След това той издърпа още два кораба с общо тегло около 1150 тона. Марус сега планира да кандидатства за Книгата на рекордите на Гинес, като надмине предишния рекорд от 614 тона.
"Днес дойдох да счупя световния рекорд", каза Ашраф Махрус в интервю в египетския курорт Хургада на Червено море след предизвикателството.
Не беше лесна задача, но Ашраф Махрус, известен още с прякора си Кабонга, е изумявал и преди със силата си. По-рано тази година той тегли влак, а също така е теглил сам локомотив, а преди години – и камион.
С всяко постижение популярността му нараства - деца тичат след него по улиците, където е известен просто като "силния човек".
С тегленето на кораб, 44-годишният Махрус, родом от пристанищния град Исмалия, се надява да получи още едно признание от Книгата на рекордите на Гинес.