„Много вожд, малко индианец“: Слави се подигра на амбициите на ГЕРБ, ПП-ДБ и „Възраждане“

Лидерът на партия „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира с присъщата си ирония амбициите на основните политически играчи за предстоящите избори. В своя публикация той направи равносметка на предизборните изказвания на представители на ПП-ДБ, „Възраждане“ и ГЕРБ, излъчени в националния ефир.

Повод за реакцията му стана централната емисия новини „По света и у нас“ по БНТ, в която в рамките на няколко минути три различни политически сили се самопровъзгласиха за бъдещи победители във вота.

Трифонов първо визира изказването на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който обяви амбициозната цел на коалицията ПП-ДБ – спечелването на 121 мандата и статут на първа политическа сила. Веднага след това лидерът на ИТН отбеляза и заявката на председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който от Плевен декларира, че неговата партия ще бъде крайният победител. Поредицата от „лидери“ бе завършена от Бойко Борисов, който в Монтана бе категоричен, че ГЕРБ ще запази лидерската си позиция.

Слави Трифонов обобщи ситуацията, при която трима различни лидери претендират за един и същ успех, с кратка, но показателна метафора:

„По този повод братята индианци имат поговорка, която гласи: „Много вожд, малко индианец.“

С този коментар Трифонов обърна внимание на парадокса в българския политически живот – свръхпредлагането на „водачи“ и претенденти за властта на фона на фрагментираното общество и неяснотата около реалната електорална подкрепа за всяка от формациите.

