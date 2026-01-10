Водата за пиене в бъдеще може да се осигурява чрез "събиране на мъгла"

Докато климатичните промени продължават да натоварват запасите от питейна вода по света, учените търсят решения — буквално — нагоре. Според ново изследване, публикувано във "Frontiers in Environmental Science", "събирането на мъгла" може да предложи жизнеспособен начин за допълване на водните запаси в някои от най-сухите градски райони на планетата. Изследването, водено от учени в Чили, разгледа възможността мъглата да бъде улавяна и превръщана в използваема вода в близост до Алто Хосписио, бързо развиващ се град на ръба на пустинята Атакама. Регионът получава по-малко от четвърт инч дъжд годишно, но гъста крайбрежна мъгла редовно преминава през околните хълмове.

Снимка: iStock

Осигуряване на водни запаси чрез мъглата

Самото събиране на мъгла е относително нискотехнологично. Системата разчита на големи мрежести панели, окачени между колове. Когато мъглата преминава през тях, малки капчици се прилепват към мрежата, събират се и капят в улеи, които отвеждат водата в резервоари за съхранение. Процесът не изисква електричество, помпи или сложна инфраструктура.

През едногодишно полево проучване учените откриха, че "събирачите" на мъгла, поставени на по-високи места извън града, успяват да уловят значителни количества вода. При максимална производителност някои обекти произвеждали до 10 литра на квадратен метър на ден — достатъчно, според оценките на изследователите, за подпомагане на напояване, земеделие и дори консумация от хора за общност от приблизително 10 000 души.

Снимка: iStock

"Това изследване представлява значителна промяна в разбирането за използването на мъгла като воден ресурс — от селско, относително малко по мащаб решение до практичен източник на вода за градовете", каза д-р Вирджиния Картър Гамберини, помощник-професор в Universidad Mayor и първи съавтор на изследването. "Нашите резултати показват, че мъглата може да служи като допълнителен градски воден източник в сухи райони, където климатичните промени влошават водния недостиг."

Проучването също така очертава ограниченията на подхода. Не всяко място е дало същите резултати, а количествата уловена вода са били най-високи в по-високи райони с постоянна мъгла и благоприятни ветрови условия. На базата на средните нива на събиране, изследователите изчислили, че за задоволяване на общата седмична нужда от вода в региона ще са необходими около 17 000 квадратни метра мрежа (около 4,2 декара).

Снимка: iStock

Това означава, че събирането на мъгла не е универсално решение и зависи силно от местните климатични условия. Все пак изследователите го виждат като обещаващо допълнение към по-широките водни стратегии, особено на фона на намаляващата надеждност на традиционните източници.

"Надяваме се да насърчим политиците да интегрират този възобновяем източник в националните водни стратегии", каза Картър. "Това би могло да повиши устойчивостта на градовете към климатичните промени и бързата урбанизация, като същевременно подобри достъпа до чиста вода."

По света нуждата от вода расте. Организацията на обединените нации оценява, че над два милиарда души нямат достъп до безопасна питейна вода, а много региони изпитват тежки недостиг на вода в продължение на месеци. С нарастващото натоварване от климатичните промени и растежа на населението, изследването предполага, че решения, колкото и прости като събирането на мъгла, могат да играят важна поддържаща роля за осигуряване на бъдещи водни запаси, пишат от "People".

