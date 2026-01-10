Демонстрират статут или се притесняват: Защо германците харчат за години напред?

Много хора вече са направили резервациите за почивките си през 2026 г. Особено семействата трябва да планират внимателно, защото пътуванията не спират да поскъпват. В същото време политиците в Германия искат да внесат известно успокоение на пазара, като намалят данъка върху самолетните билети от юли 2026 г.

В туристическите агенции регистрират изключително висок интерес, потвърждава пред АРД Мануела Ойлер, която има малка туристическа агенция в Нидерау, провинция Хесен. Никога досега резервациите за летните почивки не са започвали толкова рано, казва тя. "Достигнахме обичайния брой резервации два месеца по-рано от обикновено”, споделя Ойлер пред АРД.

По-евтино, ако резервирате по-рано

Първите запитвания са постъпили още през лятото на тази година - за пътувания през следващата. Причината: поради силно нарастващите цени клиентите искат сигурност при планирането и преди всичко се опитват да спестят от потенциални повишения в следващите месеци.

Много от семействата идват в туристическите агенции със среден бюджет от около 5 000 евро, съобщава АРД . Често обаче очакванията на клиентите на агенцията не съвпадат с цените на желаните от тях почивки. Онези, които резервират рано обаче, все още могат да спестят: резервациите за есенната ваканция през следващата година са с 500 до 1000 евро по-ниски от цените за пътувания, резервирани в последния момент, според Ойлер.

Вече се правят резервации и за 2027

Семейство Басерман също планира много време предварително. Тяхната мечта: круиз до Карибите с кораба "Аида”. За 14 дни, с включени самолетни билети, те трябва да платят около 15 000 евро за четирима души. "Трябва да се резервира рано, иначе местата се изчерпват”, казва пред АРД Сандра Басерман. "Ако имате конкретни идеи, по-добре е да планирате рано”, добавя съпругът ѝ. Фактът, че круизите за 2025 г. вече са почти изцяло резервирани, потвърждава предположенията им.

Според актуален анализ на пътуванията, още през септември 43% от германците са имали конкретни планове за почивка през следващата година или вече са направили резервации. Експертът по туризъм Бенте Грим коментира: "След храната и развлеченията, почивките са с най-висок приоритет в потреблението. Хората съзнателно и с удоволствие харчат парите си за това – особено за по-дълги пътувания.”

През 2024 г. около 56 милиона германци са пътували – повече от всякога. При това е била похарчена рекордна сума от 90 милиарда евро. Първите прогнози показват, че цифрите ще продължат да растат.

Пътуването като символ на статут, дори и с много скъпи самолетни билети

Пътуването играе важна роля и в социално отношение. Според Грим, възможността да пътуваш и да говориш за това е просто част от живота. Важно е не само дали ще пътуваш, а и къде ще ходиш. В социалните медии снимките от далечни дестинации се приемат особено добре. Търсенето на далечни дестинации нараства – въпреки значителното поскъпване на самолетните билети . За първи път повече германци са пътували със самолет, отколкото с кола, за да отидат на почивка.

Даниел де Карвальо от aвиокомпанията Condor обяснява защо е скъпо да се лети от Германия. "Едно излитане от Франкфурт ни струва почти 5000 евро.” Разходите за престой на самолет на летище в съседни на Германия страни са значително по-ниски: в Австрия 3 785 евро, а в Швейцария 2 861 евро. Особено изгодни в сравнение с германските такси са например Мадрид (660 евро) и Истанбул (522 евро). Германия явно е неконкурентна за авиокомпаниите, поради което много от тях са преместили местоположението си в чужбина, според Де Карвальо.

Сега това трябва да се промени. Германското правителство реши да намали данъка върху въздушния транспорт от 1 юли 2026 г., припомня АРД. Това е стъпка, която ще донесе облекчение на бранша, макар и с ограничен ефект, според де Карвальо. "Разходите за германските летища са се удвоили за пет години”, казва той. За пътниците промяната в данъка е почти незабележима: в зависимост от маршрута цената на билета се понижава с 3 до 13 евро – суми, които вероятно няма да се усетят в настоящите цени на самолетните билети . Независимо дали става дума за самолет, влак или кораб, пътуването остава скъпо. В същото време търсенето расте като никога досега. Ранното планиране става все по-важно, времето на изгодните оферти в последния момент е отминало.

