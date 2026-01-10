Най-важните новини за деня: 10 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 януари.

ПРОТЕСТИТЕ В ИРАН: РЕКОРДЕН БРОЙ ХОРА СА НА УЛИЦАТА, СЪОБЩАВА СЕ ЗА СТРЕЛБА ПО ДЕМОНСТРАНТИ (ВИДЕО)

Поредна нощ на протести в Иран. Демонстранти са по улиците на всички по-големи градове на страната с искане за край на режима на аятоласите. Според всички източници, тази вечер протестите са най-многобройни досега, като на много места се е стигнало и до сериозни безредици.

ДИАЛОГ ИЛИ ЗАЛАВЯНЕ НА ПУТИН? ТРЪМП ГОВОРИ ЗА МИРА, ЗЕЛЕНСКИ МУ ПРЕДЛАГА ИКОНОМИЧЕСКА СДЕЛКА СРЕЩУ ГАРАНЦИИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп не мисли, че би било "необходимо" да разпорежда залавяне на руския диктатор Владимир Путин по начина, по който го направи с венецуелския му колега Николас Мадуро. Републиканецът бе попитан за евентуална специална операция срещу стопанина на Кремъл от репортер по време на брифинг в Белия дом и отвърна: "Не мисля, че би било необходимо. Винаги съм имал отлични отношения с него (Путин). Но съм много разочарован.

"ЦЕЛИЯТ БИЗНЕС Е ЗАД НАС": ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЗК С ОЦЕНКА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО

Преходът към еврото в първите му 10 дни протича спокойно и без сътресения, въпреки предварителните апокалиптични прогнози. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов в ефира на БНТ. Той подчерта, че плавното въвеждане е резултат от сериозната предварителна работа на институциите и от избрания подход на диалог и секторен анализ, а не на внезапни репресивни проверки.

"ДА, БЪЛГАРИЯ" РАЗКРИ С КОГО ЩЕ СЕ ЯВИ В КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДСРОЧНИТЕ ИЗБОРИ

Движение "Да, България" ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната". Това решение взе Националният съвет на партията на заседание на ръководния орган на 9 януари тази година, става ясно от официален документ, изпратен до медиите.

ПП-ДБ ОБЯВИ КАКВО ЩЕ ПРАВИ С ВТОРИЯ МАНДАТ

Коалицията ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство, когато той бъде връчен от президента. Това обяви в Стара Загора съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. По-рано от партията съобщиха, че на проведен Национален съвет е взето решение за явяване на предсрочни парламентарни избори напролет в коалиция с "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната".

ИРАНКИТЕ ПАЛЯТ ЦИГАРИ СЪС СНИМКИ НА АЯТОЛАХА: РЕЖИМЪТ НА ХАМЕНЕЙ СЕ КЛАТИ ВСЕ ПОВЕЧЕ (ВИДЕО)

Протестите срещу режима на аятоласите в Иран набират инерция. Въпреки поголовното спиране на Интернет, информация за случващото се все пак се промъква заради използване на терминали Starlink, а видеоклипове от ставащото показват, че иранците определено искат да свалят аятолах Хаменей и да приключат с ултраконсервативното шиитство.

ЗАЩО ГРЕНЛАНДИЯ Е ТОЛКОВА ВАЖНА?

Гренландия, която се озова в мерника на американския президент Доналд Тръмп, е най-големият остров в света с население от едва 56 000 души, припомня в редакционна статия турското издание Medya Günlü.

ЦРУ ОЧАКВАШЕ РУСИЯ БЪРЗО ДА ПРЕВЗЕМЕ УКРАЙНА. ЗАЩО ОЧАКВАНИЯТА ИМ СЕ ОКАЗАХА ТОЛКОВА ДАЛЕЧ ОТ ИСТИНАТА

Доста преди февруари 2022 г. САЩ вече са събрали разузнавателна информация за плановете на Русия да започне пълномащабна инвазия в Украйна. Всичко сочи, че Москва дайствително ще го направи, независимо от факта, че по онова време много западни партньори отхвърлят тези опасения, вярвайки, че това няма как да се случи. Очакванията на ЦРУ са, че руснаците бързо ще превземат западната си съседка, но Русия така и не успя да го направи за четири години война. Защо прогнозите на САЩ за развитието на войната се оказаха толкова погрешни?

БОЛНИЦИ У НАС ПРЕД ЗАКРИВАНЕ: СПАСЯВАТ ГИ ЛЕКАРИ ОТ ИНДИЯ, СУДАН, СОМАЛИЯ И ИРАК

Липсата на медицински специалисти в родните болници принуждава шефове на лечебни заведения да търсят изход от ситуацията, наемайки чуждестранни лекари, често от трети страни.

"МАЛКИЯТ ВУЧИЧ" В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И СРЪБСКИЯТ СВЯТ: ВИКТОР СТОЯНОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

„Опозицията в лицето на СДСМ си дава сметка, че премиерът на Северна Македония води страната към „Сръбския свят“. Нещо повече той води страната към друга геополитическа ориентация, свъразана с Пекин и влиянието на Китай на Балканите“, каза председателят на фондация „Македония“ Виктор Стоянов в Студио Actualno Балкани по повод новия прякор на Християн Мицкоски - „Малкия Вучич“, който той получи тази седмица.