Неизвестни дронове са се появили при радарите на ПВО в Германия, способно да свали "Орешник"

Дронове, неизвестно от какъв модел и управлявани от кого, са били забелязани в район, където са разположени радари на германска система за противовъздушна отбрана Arrow 3. Тази система е израелски модел и може да противодейства на ракети със среден обсег, каквато е най-новата руска "Орешник".

Става въпрос за 3 дрона - те са били забелязани в района на германската радарна база Анабург, част от военновъздушната база Холцдорф, информира изданието Defense Romania. Анадолската информационна агенция дава повече информация - инцидентът не е скорошен, случаят е от 1 декември. Проведено е вътрешно разследване на реакцията, която се е оказала незадоволителна.

Дроновете са летели на височина около 100 метра. Бързо е била разположена група за бързо реагиране на Бундесвера. Войниците се опитали да прехванат безпилотните летателни апарати, използвайки щурмови пушки G27P, но не успели да ги свалят.

Германското контраразузнаване и военна полиция класифицирали инцидента като "умишлен шпионаж". Те не дават подробности за версии кой е изстрелял и управлявал дроновете. На всичкото отгоре това е втори такъв случай точно в района на тази база,

Системата Arrow 3 е купена от Германия по инициативата "Европейски небесен щит" (23 държави участват в нея), за 3,6 млрд. евро, ​​и е предназначена за защита на европейското въздушно пространство. Системата е предназначена за прехващане на балистични ракети - Още: С израелска ПВО система: Германия ще прехваща ракети в Космоса

