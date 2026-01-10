Спорт:

САЩ се бунтуват: Убийство на активистка разпали национална криза

Съединените щати са изправени пред уикенд на масови демонстрации, след като смъртта на 37-годишна активистка в Минесота, застреляна от федерален агент, отприщи вълна от недоволство срещу имиграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп. Организации за граждански права призовават за над 1000 протестни прояви в цялата страна, докато напрежението между щатските власти и федералното правителство достига критични нива.

Инцидентът в Минеаполис: Две версии за една смърт

Трагедията се разигра в Минеаполис – градът, който преди четири години стана епицентър на расовите протести след смъртта на Джордж Флойд. Рене Гуд, майка на три деца и известна активистка, бе застреляна зад волана на автомобила си от агента на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) Джонатан Рос.

Версията на властите: Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум и вицепрезидентът на САЩ защитиха действията на служителя. Според тях Гуд е „възпрепятствала“ и „преследвала“ екипите на ICE през целия ден. Твърди се, че 43-годишният Рос, ветеран от войната в Ирак с 20-годишен стаж, е стрелял при самозащита, след като жената се е опитала да го прегази.

Видеодоказателствата: Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай обаче оспори тази версия, позовавайки се на кадри от случаен минувач. По-късно се появи и видео от боди-камерата на самия агент Рос. На него се чува как Гуд казва спокойно: „Всичко е точно, пич, не ти се сърдя“, секунди преди да потегли. Последват изстрели. Към момента не е ясно дали автомобилът действително е ударил служителя, въпреки че той е бил приет за кратко в болница с „неуточнена травма“.

Мащабната операция „Минеаполис“

Стрелбата стана в контекста на безпрецедентна акция. По нареждане на президента Тръмп, близо 2000 федерални служители бяха изпратени в града за извършване на „най-голямата операция в историята на Министерството на вътрешната сигурност“.

Губернаторът на Минесота Тим Уолз (демократ) разкритикува остро действията на Белия дом, наричайки управлението „безразсъдно“ и сравнявайки го с „риалити шоу“. В отговор на ескалацията, Уолз приведе Националната гвардия в готовност.

Втори инцидент и разрастващ се конфликт

Напрежението се пренесе и в Портланд, Орегон. В четвъртък граничен патрул простреля мъж и жена в колата им при пътна проверка. Официалното обяснение отново бе „опит за прегазване на служители“. Ранените бяха идентифицирани като предполагаеми членове на венецуелска престъпна групировка, пребиваващи незаконно в страната.

Какво следва?

Към момента случаят в Минеаполис се разследва паралелно от ФБР и местните власти в Минесота. Фактите, които разделят общественото мнение, са:

Профилът на стрелеца: Джонатан Рос е опитен служител, който миналата година е бил ранен при подобно бягство на имигрант.

Политическият сблъсък: Администрацията на Тръмп настоява за „твърда ръка“ срещу нелегалната имиграция, докато кметове и губернатори от Демократическата партия обвиняват федералните в превишаване на правомощията.

Общественият гняв: Мястото на убийството – само на няколко пресечки от лобното място на Джордж Флойд – носи тежък символизъм и допълнително мобилизира демонстрантите.

Този уикенд ще бъде тест за сигурността в големите американски градове, докато искането на протестиращите остава едно: спиране на масовото разполагане на федерални агенти в градовете, управлявани от демократи.

Мартин Стоянов
