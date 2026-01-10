"Малкият Вучич" в Северна Македония и Сръбският свят: Виктор Стоянов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

„Опозицията в лицето на СДСМ си дава сметка, че премиерът на Северна Македония води страната към „Сръбския свят“. Нещо повече, той води страната към друга геополитическа ориентация, свъразана с Пекин и влиянието на Китай на Балканите“, каза председателят на фондация „Македония“ Виктор Стоянов в Студио Actualno Балкани по повод новия прякор на Християн Мицкоски - „Малкия Вучич“, който той получи тази седмица.

Според него Мицкоски и правителството му не желаят да видят страната си в Европейския съюз, но същевременно искат да бъдат получател на европейски средства по предприсъединителните фондове.

„Не е изгодно за самия Мицкоски и за политическата му олигархия, тъй като трябва да извършат редица реформи в съдебната система и в областта на публичната администрация и държавата, което ще направи така, че няма да могат да управляват по свой вкус“, смята Виктор Стоянов.

Той е на мнение, че част от македонския елит осъзнава поглъщането от "Сръбския свят", но не правят нищо. "Има определени македонски патриоти, които си дават сметка, че страната се сърбизира, но не виждам да предприемат някакви действия", добави още Стоянов.

Проводниците на "Сръбския свят" в Северна Македония

Кои са другите проводници на сръбското влияние в Северна Македония и как етнически сърбин, който нарича клането в Сребреница „Некрофилски Дисниленд на Балканите“ може да защити правата на македонските българи и има ли оптимизъм за техните права през 2026 г- – ще разберете в разговора.

