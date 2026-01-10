Турски алпинисти откриха бележка на половин век в планината

Турски алпинисти откриха бележка на повече от половин век в планините Качкар по източното черноморско крайбрежие на Турция- Бележката била оставена в тенекиена кутия от италиански алпинисти, посетили региона през 1972 г., разказва Анадолската агенция. Бележката била открита от президента на специализирания клуб по алпинизъм и зимни спортове CAMADAN Метин Чолак и членовете на клуба Хакан Демирджи, Адем Шахин, Муса Кесимал и Ерджумент Гюмуш

Какво пишело на бележката?

Бележката била открита в коминовидна структура, обикновено наричана „върхова могила“, която често се строяла алпинисти, за да отбележат присъствието си.

Вътре в обърната надолу тенекиена кутия, натежала от камъни, бил лист хартия, увит в пластмаса, с бележка: „20-8-72, Spedizione CAI Pordenone Italy, Quota 3510, Enzo Laconca, Giovanni Martin".

След като проучи датата, адреса и имената, написани на бележката, групата научи, че катерачите са членове на Италианския алпийски клуб.

Метин Чолак коментира, че турските алпинисти са били много развълнувани, след като са намерили бележката. „Сякаш чувството за време изчезна в този момент. Чувствахме се сякаш бяха там точно преди нас. И все пак никой от петимата от нас, които стигнахме до върха онзи ден, не е бил жив, когато тази бележка беше оставена там. Невероятно е", каза той.