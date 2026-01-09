Китайската Нова година: Кога се пада през 2026, традиции и обичаи

Китайската Нова година, известна още като Пролетен фестивал, се смята за най-важния и почитан празник в източната култура. Тя се празнува в цялата страна с цветни улични фестивали и размяна на червени подаръци между роднини и приятели, символизиращи щастие и просперитет.

Кога е китайската Нова година през 2026?

За разлика от фиксираната западна Нова година, китайската Нова година се пада на различна дата всяка година. Защо е така, пише ChineseNewYear. През 2026 г., според китайския календар, честването ще започне на 17 февруари 2026 г. Този ден ще бъде 4723 година според китайския календар. Традиционно честването продължава две седмици, така че ще приключи до 3 март 2026 г.

Китайската Нова година (Чунцзе) се празнува по време на новолуние. Тя пада на второто новолуние след зимното слънцестоене (21 декември 2025 г.).

Знаете ли кога настъпва китайската нова година?

Датата на честването се определя от лунно-слънчевия календар, така че се променя всяка година. Празникът обикновено се пада между 21 януари и 21 февруари, в зависимост от циклите на Луната и Слънцето.

История на китайската Нова година

Точната дата на първото честване на Китайската Нова година в момента е неизвестна, но някои изследователи свързват произхода ѝ с управлението на династията Шан около 14 век пр.н.е. Този празник, известен днес като Пролетен фестивал, е обграден от множество легенди и митове.

Според една древна легенда, в началото на всяка нова година, жителите на Китай били принудени да се крият от чудовище на име Ниан (което в превод означава „Година“), което идвало в първия ден от празника и разрушавало селища. С течение на времето хората забелязали, че Ниан се страхува от силни шумове, ярки светлини и червения цвят и започнали да използват тези атрибути, за да изплашат чудовището - оттук и традицията на червените украси и фойерверки по време на Китайската Нова година.

Драконът е символ на сила и успех в китайската култура, така че един от най-забележителните елементи на празника е драконовият танц. По време на тези тържества по улиците се разнася дълга, цветна кукла на дракон, което винаги се превръща в кулминацията на тържеството.

Китайска Нова година 2025 - кога се пада, традиции и обичаи

В навечерието на китайската Нова година семействата старателно почистват домовете си, вярвайки, че по този начин пречистват живота си от лош късмет и освобождават място за щастие и просперитет през новата година.

Традиции за празнуване на китайската Нова година 2026

Китайската Нова година е празник с дълбоки традиции, който се празнува предимно в семеен кръг. В навечерието всички членове на семейството се събират на празничната трапеза, където задължително се сервират кнедли, юфка и риба, символизиращи богатство, щастие и сбогуване със старата година.

Специално внимание се обръща на празничната украса. Вратите и прозорците се украсяват с червени декорации - в източната култура този цвят се свързва с щастие, късмет и дълголетие. Къщите се украсяват с фенери, хартиени шарки и табели с пожелания. Традиционно на децата се дават пари в червени пликове, за да се привлече просперитет през новата година. Една от най-оживените части на празненството са уличните фестивали, които са съпроводени с танци, песни и зрелищни паради. Някои хора дори остават будни цяла нощ, за да посрещнат лично новата година.

Прочетете също: Настъпи китайската Нова година: Под какъв знак ще премине и коя мъдрост ще е водеща