Лошата миризма от обувките е неприятен проблем, който може да се появи дори при добра хигиена. Тя се задържа, засилва се с времето и често създава неудобство у дома или навън. Вместо да я прикриваме с ароматизатори, много хора търсят по-щадящи решения. Но как да премахнем лошата миризма от обувките с естествени средства?

При лоша миризмата от обувките - ето какво да направим

Защо се появява лошата миризма в обувките?

Лошата миризма в обувките не идва директно от потта, а от бактериите, които се развиват във влажна и затворена среда. Когато краката се изпотяват, влагата попива във вътрешността на обувките и създава идеални условия за размножаване на микроорганизми. С времето те разграждат органичните вещества и отделят неприятен аромат. Ако обувките не се проветряват и изсушават добре, миризмата се засилва и става все по-трудна за премахване.

Как да премахнем лошата миризма от обувките?

Първи стъпки преди да използвате каквито и да било средства

Преди да посегнете към домашни или готови решения, започнете с основни навици. Извадете стелките и ги оставете да се проветрят отделно. Ако е възможно, изперете ги според указанията на производителя. Самите обувки оставете на сухо и проветриво място, далеч от директен източник на топлина. Добре е също да ги почистите отвътре от прах и замърсявания, защото те задържат влага и миризма. Тези прости стъпки често дават осезаем резултат още в началото.

Сода бикарбонат и сол – най-лесните естествени решения

Содата бикарбонат е едно от най-ефективните естествени средства срещу миризма. Тя абсорбира влагата и неутрализира неприятните аромати. Поръсете по една-две супени лъжици във всяка обувка, разпределете равномерно и оставете да действа през нощта. На сутринта изтръскайте или почистете с прахосмукачка. Солта има подобно действие и може да се използва по същия начин, особено при по-силна влага. И двете средства са леснодостъпни и безопасни за редовна употреба.

Оцет, лимон и етерични масла срещу неприятна миризма

Оцетът е известен със своите антибактериални свойства. Разредете малко количество с вода и леко навлажнете вътрешността на обувките с кърпа, без да ги мокрите прекалено. След това оставете да изсъхнат напълно. Лимоновият сок действа освежаващо и помага за неутрализиране на миризмата, но трябва да се използва пестеливо. Няколко капки етерично масло от лавандула, чаено дърво или евкалипт върху памуче, оставено в обувката за нощта, придават приятен аромат и ограничават бактериите.

Как правилно да изсушаваме обувките, за да не миришат?

Сушенето е ключов момент в борбата с лошата миризма. Обувките никога не трябва да се оставят влажни, дори и леко. След носене ги отваряйте максимално и ги поставяйте на място с добра циркулация на въздуха. Пълненето им с вестници или кухненска хартия помага за по-бързо абсорбиране на влагата. Избягвайте поставянето директно върху радиатори, защото това може да повреди материала и да влоши проблема в дългосрочен план.

Как да предотвратим появата на лоша миризма в бъдеще?

Превенцията е най-доброто решение. Носете чорапи от естествени материи, които позволяват на кожата да диша. Редувайте обувките си и не носете един и същи чифт всеки ден. Проветрявайте ги редовно и използвайте естествени абсорбатори дори когато няма силна миризма. Малките навици правят голяма разлика и помагат обувките да останат свежи за по-дълго време.

Какво да направите, ако миризмата е упорита?

Ако обувките миришат силно, комбинирайте два метода. Първо, извадете стелките и ги обработете отделно със сода, а обувките напълнете със суха хартия за час, за да дръпне влагата. После сложете по една лъжица сода в тънък чорап или марля и оставете вътре цяла нощ, за да няма бял прах по шевовете.

На сутринта проветрете на балкон поне 30 минути. При спортни обувки помага и кратко измиване на стелките със сапун и добро изсушаване. Ако имате активен въглен, пъхнете няколко таблетки в хартиено пакетче и ги сменяйте през два дни. Без да мокрите самата обувка.

Лошата миризма от обувките може да бъде премахната ефективно и без агресивни препарати. Когато се използват естествени средства и се обърне внимание на влагата и хигиената, резултатът е траен. С малко постоянство обувките остават свежи и удобни за носене всеки ден.